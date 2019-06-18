Строительство железнодорожного моста через Тулому





© Фото с сайта gov-murman.ru

Мостовой переход длиной 1570 метров станет частью строящейся железнодорожной линии длиной 46 километров, ведущей на западный берег Кольского залива, где в устье реки Лавны началось строительство нового глубоководного угольного терминала Мурманского морского порта.

На фото видны смонтированные пролёты верхнего строения моста на правом берегу реки Тулома (на левом берегу их установили ещё в 2017 году), а также 2 русловые опоры.

На схеме зелёным цветом показано то, что уже построено, жёлтым — что ещё предстоит построить:



© Фото с сайта gov-murman.ru

Фото с сайта gov-murman.ru, 18 июня 2019 года.