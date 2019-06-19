«Уралэлектромедь» запустила в эксплуатацию новую печь для производства медных гранул

В медеплавильном цехе АО «Уралэлектромедь» (г. Верхняя Пышма, предприятие металлургического комплекса УГМК) введена в эксплуатацию новая отражательная печь для производства медных гранул, которые применяются на начальной стадии получения медного купороса. За одну плавку она перерабатывает 25 тонн сырья, что на 5 тонн больше, чем предыдущий агрегат. В общей сложности новая печь будет выпускать около 16 тыс. тонн продукции в год.

— Это позволит нам увеличить объемы производства медного купороса, используемого в кормовых добавках, — рассказал начальник купоросного цеха АО «Уралэлектромедь» Владимир Ивонин.

Технология получения медных гранул и медного купороса разработана работниками АО «Уралэлектромедь» и запатентована.

Очищенную от примесей расплавленную медь разбивают на несколько струй и подают в воду. При соприкосновении с воздушно-водяными потоками получаются медные гранулы. Из медеплавильного цеха они поступают в купоросный цех, где загружаются в аппараты колонного типа. Медные гранулы, смешиваясь с электролитным раствором, нейтрализуют серную кислоту. В результате, после ряда операций на выходе получается медный купорос. Готовая продукция подается на автоматический упаковочный комплекс немецкого производства.

Медный купорос на «Уралэлектромеди» в Верхней Пышме выпускают с 1939 года. За это время было произведено порядка 1,5 млн тонн продукции. Сульфат меди экспортируется более чем в 15 стран мира. Учитывая большой спрос, предприятие освоило выпуск высокочистого и мелкодисперсного купороса с фракцией менее 0,63 мм.

Качество купороса производства «Уралэлектромеди», его экологическая и гигиеническая безопасность соответствуют законодательным нормам Евросоюза. Это подтверждает сертификат Европейской ассоциации по управлению качеством пищевых добавок и кормов (FAMI-QS). Кроме того, медный купорос соответствует требованиям европейского Регламента REACH.

Сульфат меди широко применяется в сельском хозяйстве, машиностроении, металлургии, химической и лакокрасочной промышленности, пищепроме и при проведении строительно-ремонтных работ. В частности, купорос используется для подкормки и удобрения растений, в качестве добавки для производства животноводческих кормов. Сульфат меди предотвращает болезни птиц и скота, его недостаток вызывает тяжелые расстройства обмена веществ у животных.