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Транспорт и логистика

В Санкт-Петербурге представили новый низкопольный трамвайный вагон «Челябинский метеор»

  •  © img2.dp.ru

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, г.Усть-Катав, Челябинская обл.,РФ), который на данный момент является филиалом Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева (входит в госкорпорацию «Роскосмос») 19 июня презентовал в Санкт-Петербурге на международном инновационном форуме пассажирского транспорта SmartTRANSPORT 100%-низкопольный трамвай. Разработка получила название «Челябинский метеор» *.

8 мая 2019 года Усть-Катавский вагоностроительный завод начал работать после года застоя. Этой же весной завод заключил два контракта на поставку 31 трамвая в город Краснодар на общую сумму 956,3 млн руб, а 29 мая, cогласно данным, размещённым на сайте госзакупок, Усть-Катавский вагоностроительный завод ещё выиграл аукцион на поставку трамваев в город Магнитогорск. Предприятие поставит 15 вагонов за 258,7 млн рублей.

  •  © ic.pics.livejournal.com

К настоящему времени завод уже разработал другие интересные модели и ждёт заказы.

Осенью этого года АО «УКВЗ» планируется выделить в самостоятельное юридическое лицо.

  •  © pp.vk.me

Международный инновационный форум пассажирского транспорта SmartTransport пройдёт в стенах «Экспофорума» в Петербурге с 19 по 21 июня. Ключевым мероприятием станет пленарная сессия «Интеллектуальная транспортная система как путь цифровой трансформации отрасли».

  •  © ic.pics.livejournal.com

* В 2013 году Челябинск стал знаменит на весь мир после падения крупного метеорита. Тот вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года около 07:10 мск и вызвал сильный взрыв в атмосфере на высоте 30-50 км. Многочисленные фрагменты упали на большой территории Челябинской области. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек на Урале и в северном Казахстане. Наиболее крупные фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 км западнее Челябинска. От взрывной волны в сотнях тысяч домов Челябинска и его окрестностей были выбиты стёкла.

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«Роскосмос», УКВЗ, трамвай, «Челябинский метеор»
  • Нет аватара 9imi
    20.06.1904:43:12

    А где лицо трамвая?

    #1137770
  • Нет аватара elron
    20.06.1904:54:21

    новость-то сама по себе хорошая, только почему трамваи производит предприятие космического машиностроения? или это маршрут Питер-МКС?

    #1137777
    • Нет аватара Инженер2015
      20.06.1907:33:29

      а что вам не нравится?

      8 мая 2019 года Усть-Катавский вагоностроительный завод начал работать после года застоя. Этой же весной завод заключил два контракта на поставку 31 трамвая

      #1137794
    • Нет аватара UHAHAN
      20.06.1908:00:02

      Усть-Катавский вагоностроительный завод уже больше века строит трамваи. Я с самого раннего детства в них катался, считай скоро уже полвека будет моему тесному знакомству с трамваями этого завода    Ну, а то, что его отдали под крыло космического центра Хруничего производимые им трамваи в ракеты не превратило.

      #1137798
    • Владимир Филиппов Владимир Филиппов
      20.06.1910:48:16

      Слышал в чьем-то из Роскосмоса интервью, что металл отработавщих ступеней ракет идет на трамваи.

      #1137843
  • Нет аватара UHAHAN
    20.06.1907:47:15

    Два последних абзаца вообще к чему? Или копипастер сам даже не читал текст и скопипастил сюда весь журналистский бред, который они серют в новость для объёма?

    Международный инновационный форум пассажирского транспорта SmartTransport пройдёт в стенах «Экспофорума» в Петербурге с 19 по 21 июня. Ключевым мероприятием станет пленарная сессия «Интеллектуальная транспортная система как путь цифровой трансформации отрасли».

    В 2013 году Челябинск стал знаменит на весь мир после падения крупного метеорита. Тот вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года около 07:10 мск и вызвал сильный взрыв в атмосфере на высоте 30-50 км. Многочисленные фрагменты упали на большой территории Челябинской области. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек на Урале и в северном Казахстане. Наиболее крупные фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 км западнее Челябинска. От взрывной волны в сотнях тысяч домов Челябинска и его окрестностей были выбиты стёкла.

    #1137797
  • Нет аватара Jonson
    20.06.1909:49:32

    Красивый трамвай как снаружи так и изнутри.

    Есть с чем сравнить, так как был во многих городах, в т. ч. Цюрихе, Милане, Мюнхене и др.

    Трамваи там прошлого десятилетия и считаются самыми новыми. Проекты по сути не менялись с тех времен.

    Питерские же вагоны будут красивее, ярче и современнее, это точно!

    Отредактировано: Jonson~09:52 20.06.19
    #1137820
    • A_SEVER A_SEVER
      20.06.1909:57:06

      Питерские же вагоны
      Трамвай сделан на Урале, в Питере проходит транспортный форум.

      #1137825
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