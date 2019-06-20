В Санкт-Петербурге представили новый низкопольный трамвайный вагон «Челябинский метеор»

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, г.Усть-Катав, Челябинская обл.,РФ), который на данный момент является филиалом Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева (входит в госкорпорацию «Роскосмос») 19 июня презентовал в Санкт-Петербурге на международном инновационном форуме пассажирского транспорта SmartTRANSPORT 100%-низкопольный трамвай. Разработка получила название «Челябинский метеор» *.

8 мая 2019 года Усть-Катавский вагоностроительный завод начал работать после года застоя. Этой же весной завод заключил два контракта на поставку 31 трамвая в город Краснодар на общую сумму 956,3 млн руб, а 29 мая, cогласно данным, размещённым на сайте госзакупок, Усть-Катавский вагоностроительный завод ещё выиграл аукцион на поставку трамваев в город Магнитогорск. Предприятие поставит 15 вагонов за 258,7 млн рублей.

К настоящему времени завод уже разработал другие интересные модели и ждёт заказы.

Осенью этого года АО «УКВЗ» планируется выделить в самостоятельное юридическое лицо.

Международный инновационный форум пассажирского транспорта SmartTransport пройдёт в стенах «Экспофорума» в Петербурге с 19 по 21 июня. Ключевым мероприятием станет пленарная сессия «Интеллектуальная транспортная система как путь цифровой трансформации отрасли».

* В 2013 году Челябинск стал знаменит на весь мир после падения крупного метеорита. Тот вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года около 07:10 мск и вызвал сильный взрыв в атмосфере на высоте 30-50 км. Многочисленные фрагменты упали на большой территории Челябинской области. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек на Урале и в северном Казахстане. Наиболее крупные фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 км западнее Челябинска. От взрывной волны в сотнях тысяч домов Челябинска и его окрестностей были выбиты стёкла.