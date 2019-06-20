Эльгауголь запустил в работу мощный шагающий экскаватор производства Уралмашзавода

На Эльгинском угольном комплексе (Якутия,входит в Мечел) ввели в эксплуатацию шагающий экскаватор ЭШ 20-90 С. Драглайн стоимостью более 1 млрд рублей способен отгружать свыше 3 млн кубометров горной массы в год. Новая техника позволит значительно увеличить объемы вскрышных работ.

Экскаватор произведен на «Уралмашзаводе» по специальному заказу. Это самый мощный драглайн в линейке экскаваторов завода. Длина стрелы машины составляет 90 метров, а емкость ковша — 20 кубометров. Погрузку драглайн осуществляет в круглосуточном режиме. Новая техника способна работать в самых тяжелых горно-геологических и климатических условиях при температуре воздуха до минус 40 градусов Цельсия.

Экскаватор имеет гидравлический механизм шагания. При необходимости сделать «шаг» вес переносится на опорные башмаки — «лыжи». Каждый башмак управляется гидроцилиндрами, которые обеспечивают плавное перемещение и высокую маневренность машины. Информационно-диагностическая система позволяет машинисту контролировать производительность техники, расход электроэнергии, температуру подшипников и другие параметры работы. Подобный драглайн с 2015 года успешно работает на разрезе «Красногорский» компании «Южный Кузбасс» (входит в Мечел).

«Запуск шагающего экскаватора — историческое событие для компании, это даст нам возможность применять более дешёвую бестранспортную систему разработки. Машина была собрана в рекордно короткие сроки, что позволит уже в ближайшее время увеличить объем вскрышных работ для выполнения производственных показателей», — отметил управляющий директор компании «Эльгауголь» Иван Цепков.