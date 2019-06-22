«Курганхиммаш» завершил изготовление блочного осушителя воздуха нагревного типа

Компания Курганхиммаш завершила изготовление блочного осушителя воздуха нагревного типа ОВНФ для ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» — крупнейшего производителя нефтепродуктов в Южном федеральном округе.

Мощность нефтеперерабатывающего завода составляет 15,7 млн тонн.

Блок осушителя воздуха нагревного типа ОВНФ предназначен для использования в технологических процессах заказчика и рассчитан на работу под давлением не более 0,8 МПа с потребляемой мощностью до 46 кВт.

Температура воздуха на выходе из воздухоподогревателя до 2500С.

Для работы данного блока осушителей в качестве адсорбента используется силикагель.

В блок осушителя входят: адсорберы, фильтры тонкой очистки, воздухонагреватель, распределительная и запорно-регулирующая арматура, пульт управления и трубопроводы технологические.

Все входящее в состав блока оборудование устанавливается на единой раме, что позволяет экономить время на установке, монтаже и делает блок осушителя более компактным и удобным для эксплуатации и транспортировки.

Масса блока осушителя составила 3,8 тонны.

Данное оборудование будет поставлено в максимальной готовности к применению на производственном объекте заказчика.