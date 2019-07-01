В Комсомольске-на-Амуре заложили 2 «Каракурта»





© Рендер с сайта almaz-kb.ru

Сегодня на Амурском судостроительном заводе (Комсомольск-на-Амуре) заложили малые ракетные корабли «Ржев» и «Удомля» проекта 22800 «Каракурт» для Тихоокеанского флота. Амурский ССЗ стал 5-м судостроительным заводом страны, подключившимся к строительству малых ракетных кораблей проекта «Каракурт», а заложенные сегодня МРК стали 12-м и 13-м кораблями серии.





© Фото с сайта komcity.ru

Серия:

ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»

Зав. № 251 — заложен 24.12.15 — спущен 29.07.17 — передан 17.12.18 — «Мытищи» (БФ)

Зав. № 252 — заложен 24.12.15 — спущен 24.11.17 — «Тайфун» / «Советск» (для БФ)

Зав. № 253 — заложен 29.07.16 — спущен 05.05.18 — «Шквал»

Зав. № 257 — заложен 24.12.16 — спущен 23.10.18 — «Буря»

ФГУП «Судостроительный завод «Море»

Зав. № 254 — заложен 10.05.16 — «Шторм»

Зав. № 255 — заложен 17.03.17 — «Охотск»

Зав. № 256 — заложен 19.12.17 — «Вихрь»

АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» / ООО «Судостроительный завод «Залив»

Заводской № 801 — заложен 26.07.16 — «Циклон» (для ЧФ)

Заводской № 802 — заложен 18.11.16

Заводской № 803 — заложен 30.07.17 — «Амур»

Заводской № 804 — заложен 26.02.19 — «Туча»

Заводской № 805 — в постройке

ПАО «Амурский судостроительный завод»

Заводской № 201 — заложен 01.07.19 — «Ржев» (для ТОФ)

Заводской № 202 — заложен 01.07.19 — «Удомля» (для ТОФ)





© Фото с сайта komcity.ru

МРК проекта 22800 «Каракурт» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург) и отличается от своего предшественника проекта 21631 лучшей мореходностью при сохранении ударных возможностей последнего.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 800 т.

Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.

Максимальная скорость хода: около 30 узлов

Дальность плавания: 2500 миль

Автономность: 15 суток

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»

одна 76-мм артустановка АК-176МА

ЗРАК «Панцирь-МЕ»

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ





© Фото с сайта komcity.ru

Фото с сайта komcity.ru