В Комсомольске-на-Амуре заложили 2 «Каракурта»
Сегодня на Амурском судостроительном заводе (Комсомольск-на-Амуре) заложили малые ракетные корабли «Ржев» и «Удомля» проекта 22800 «Каракурт» для Тихоокеанского флота. Амурский ССЗ стал 5-м судостроительным заводом страны, подключившимся к строительству малых ракетных кораблей проекта «Каракурт», а заложенные сегодня МРК стали 12-м и 13-м кораблями серии.
Серия:
ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»
Зав. № 251 — заложен
Зав. № 252 — заложен
Зав. № 253 — заложен
Зав. № 257 — заложен
ФГУП «Судостроительный завод «Море»
Зав. № 254 — заложен
Зав. № 255 — заложен
Зав. № 256 — заложен
АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» / ООО «Судостроительный завод «Залив»
Заводской № 801 — заложен
Заводской № 802 — заложен 18.11.16
Заводской № 803 — заложен
Заводской № 804 — заложен
Заводской № 805 — в постройке
ПАО «Амурский судостроительный завод»
Заводской № 201 — заложен
Заводской № 202 — заложен
МРК проекта 22800 «Каракурт» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург) и отличается от своего предшественника проекта 21631 лучшей мореходностью при сохранении ударных возможностей последнего.
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 800 т.
Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.
Максимальная скорость хода: около 30 узлов
Дальность плавания: 2500 миль
Автономность: 15 суток
Вооружение:
одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»
одна 76-мм артустановка АК-176МА
ЗРАК «Панцирь-МЕ»
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
Фото с сайта komcity.ru
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