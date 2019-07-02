ТМХ передал РЖД 4 электровоза 4ЭС5К

Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») выполнил план 2019 года по выпуску магистральных грузовых электровозов переменного тока 4ЭС5К «Ермак». Об этом сообщили в Дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям Трансмашхолдинга.

В депо Смоляниново Дальневосточной дирекции тяги ОАО «Российские железные дороги» отправлены четыре локомотива (16 секций).

Электровоз 4ЭС5К входит в число наиболее мощных локомотивов в мире. Он имеет беспрецедентную мощность — 13120 кВт (в часовом режиме), что обеспечивает вождение тяжеловесных поездов массой до 7100 тонн в условиях сложного природного рельефа. В конструкции локомотива применено новое техническое решение — поосное регулирование силы тяги, позволяющее оптимально распределить тяговую нагрузку между осями и реализовать максимальный коэффициент тяги электровоза, т. е. увеличить вес перевозимых грузов. Внедрена микропроцессорная система управления с расширенными функциями диагностирования оборудования, осуществляющая передачу диагностической информации на серверы ремонтных депо и завода-изготовителя для оперативного устранения неисправностей.

Применение на электровозе 4ЭС5К колесно-моторного блока с моторно-осевыми подшипниками качения позволяет сократить время на техническое обслуживание и уменьшить эксплуатационные расходы. Созданы комфортные условия для работы локомотивной бригады — бустерные секции электровоза оборудованы туалетной комнатой и служебным помещением, которые соответствуют всем современным санитарным эргономическим нормам, а также нормам безопасности, действующим на железнодорожном транспорте.

После ввода в эксплуатацию новых локомотивов общее количество четырехсекционных «Ермаков» на российских железных дорогах достигнет 22 единиц.

Одновременно НЭВЗ производит для нужд ОАО «РЖД» значительное количество аналогичных локомотивов в двухсекционном и трехсекционном исполнении.

Локомотивы 4ЭС5К базируются на Дальневосточной и Южно-Уральской железных дорогах.

Трансмашхолдинг — единственный в России производитель, выпускающий всю линейку тягового подвижного состава, электровозов и тепловозов разной мощности, составности, рода тока и назначения.