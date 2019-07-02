Сухогруз «Идель 3» передан заказчику
28 июня после успешного завершения испытаний судостроительный завод «Красное Сормово» передал ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» сухогрузное судно «Идель 3», предназначенное для судоходной компании «Идель». Это уже 10-й сухогруз проекта RSD59, и одновремнно 8-й, построенный в Нижнем Новгороде.
Серия.
ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Шлиссельбург):
Заводской № 591 — заложено
Заводской № 592 — заложено
Заводской № 593 — заложено
Заводской № 594 — заложено
Заводской № 595 — заложено
ПАО «Завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород):
Заводской № 06001 — заложено
Заводской № 06002 — заложено
Заводской № 06003 — заложено
Заводской № 06004 — заложено
Заводской № 06005 — заложено
Заводской № 06006 — заложено
Заводской № 06007 — заложено
Заводской № 06008 — заложено
Заводской № 06009 — заложено
Заводской № 06010 — готовится к закладке (3-й контракт)
Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина), судно предназначено для морской и смешанной (река-море) перевозки генеральных и навалочных грузов, включая металл, лес, уголь, зерно, а также крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Сухогруз имеет длинный трюм длиной 77,3 м для перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов, а корпус судна имеет максимально возможные для Волго‑Донского судоходного канала габариты.
Технические характеристики:
Дедвейт (в море / в реке) — 8144 / 5320 т.
Главные размерения: длина — 140.88 м, ширина — 16.98 м, осадка — 4.7 / 3.6 м.
Количество трюмов: 2
Объём трюмов: 11292 м³
Скорость хода: 10 узлов
Автономность: 20 суток
Экипаж: 11 человек
Фото с сайта fleetphoto.ru