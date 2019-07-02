Строительство «Кольской верфи» в Белокаменке
Строительство Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании «НОВАТЭК» в посёлке Белокаменка (Мурманская область).
Обратите внимание — слева от строящегося сухого дока № 1 видны бетонные заводы, а в дальнем конце дока идёт монтаж 2-х башенных кранов, которые будут использоваться для строительства бетонных платформ:
Строительство причальной стенки:
Фото с сайта gov-murman.ru
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