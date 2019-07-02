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Фотофакты

Строительство «Кольской верфи» в Белокаменке

  •  © Фото с сайта gov-murman.ru

  •  © Фото с сайта gov-murman.ru

Строительство Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании «НОВАТЭК» в посёлке Белокаменка (Мурманская область).

  •  © Фото с сайта gov-murman.ru

  •  © Фото с сайта gov-murman.ru

Обратите внимание — слева от строящегося сухого дока № 1 видны бетонные заводы, а в дальнем конце дока идёт монтаж 2-х башенных кранов, которые будут использоваться для строительства бетонных платформ:

  •  © Фото с сайта gov-murman.ru

  •  © Фото с сайта gov-murman.ru

  •  © Фото с сайта gov-murman.ru

  •  © Фото с сайта gov-murman.ru

Строительство причальной стенки:

  •  © Фото с сайта gov-murman.ru

  •  © Фото с сайта gov-murman.ru

Фото с сайта gov-murman.ru
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Белокаменка, Кольская верфь, НОВАТЭК, Мурманская область, ЦСКМС, сухой док
  • A_SEVER
    02.07.1920:36:24

    Добавлю ещё это фото — на нём виден готовый участок набережной ЦСКМС:

    •  © Фото из открытых источников

    #1140999
    • Миша Мальцев
      02.07.1920:38:55

      A_SEVER,а какой примерно процент сделанной работы?(от того,что будет,когда доделают)

      Отредактировано: Миша Мальцев~20:39 02.07.19
      #1141001
      • A_SEVER
        02.07.1920:45:26

        A_SEVER,а какой примерно процент сделанной работы?

        Я конечно не такой компетентный в этом вопросе человек, как Леонид Викторович, но сделано явно больше половины от общего объёма.

        #1141002
  • Нет аватара
    02.07.1921:04:02

    Размеры впечатляют.

    #1141006
    • A_SEVER
      02.07.1921:11:31

      Размеры впечатляют
      И скорость строительства.

      Середина июня:

      •  © Фото из открытых источников

      Начало июля:

      •  © Фото с сайта gov-murman.ru

      •  © Фото с сайта gov-murman.ru

      #1141010
    • Clausson
      02.07.1921:13:39

      Вот это масштаб!    

      #1141012
      • A_SEVER
        02.07.1921:15:30

        Вот это масштаб!
        И таких «ямок» будет две!    

        #1141014
  • Никита Першин
    02.07.1921:36:09

    А что за фирма строит верфь?

    #1141021
  • Нет аватара
    02.07.1922:17:14

    youtu.be/KhDYCU0RHHU

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: kuffa~22:19 02.07.19
    #1141040
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