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Новые заводы и цеха

В Вологодской области дан старт строительству первого в России завода по производству CLT-панелей

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В Сокольском районе появится первый в России завод по производству CLT-панелей (деревянная панель, изготовленная из склеенных между собой слоев сплошного пиломатериала). После выхода на проектную мощность предприятие будет ежегодно производить до 250 тысяч квадратных метров современных строительных материалов, не имеющих аналогов в стране.

Завершить строительство завода планируется уже в следующем, 2020 году. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 3 млрд рублей. На предприятии будет создано 50 рабочих мест и поставлено современное деревообрабатывающее оборудование.

В середине июня решением Минпромторга РФ проект был включен в перечень приоритетных в области освоения лесов.

По словам президента и председателя правления «Сегежа Групп» Михаила Шамолина, первая тестовая панель на новом предприятии будет произведена в конце следующего года, а выход на рынок планируется в начале 2021 года.

Минпромторг РФ к 2020 году планирует существенно расширить применение инженерных деревянных конструкций в жилищном строительстве. Производственная база для деревянного домостроения в России пока только формируется, и «Сокол СиЭлТи» — первый шаг на пути к массовому многоэтажному строительству из древесины в нашей стране.

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https://vologda-oblast.ru/novosti/na_vologodchine_nachato_stroitelstvo_pervogo_v_rossii_zavoda_po_proizvodstvu_clt_paneley/?sphrase_id=20188

Вологодская область, Сегежа Групп, деревообработка
  • Великоросс
    03.07.1918:23:37

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    Отредактировано: Великоросс~18:24 03.07.19
    #1141215
  • Clausson
    03.07.1918:28:30

    Хоть бы пару слов сказали что за зверь такой — CLT-панель?

    Яндекс уже помог — CLT это перекрестно склеенная древесина. Но лучше бы об этом было сказано в самом материале. Да и не CLT это, а ПСД! так и надо называть.

    Отредактировано: Clausson~18:31 03.07.19
    #1141217
    • Великоросс
      03.07.1918:41:08

      Из ссылки к материалу ( цитату не вставил в текст, ибо упоминание чиновника запрещенное правилами):

      "Сегодня мы закладываем основу развития кластера деревянного многоэтажного жилищного строительства в России. Впервые в нашей стране здесь, в Соколе, появится суперсовременный завод по производству CLT-панелей, которые могут быть применены в многоэтажном строительстве, строительстве социальных объектов. Это уникальная технология, которая позволит обеспечить прорыв для развития отрасли деревянного домостроения! Также отмечу, что эта технология сегодня востребована на всех крупных рынках, в том числе американском, азиатском и европейском. А нашему Сокольском району это даст новые инвестиции в экономику, новые рабочие места. Я очень рад, что компания «Сегежа Групп» приняла решение строить этот завод именно в Вологодской области, в Соколе, который славится своими традициями глубокой переработки древесины. И это производство, безусловно, станет якорным резидентом кластера деревянного домостроения", — подчеркнул Губернатор.

      #1141219
      • Александр Ермаков
        03.07.1918:52:42

        упоминание чиновника запрещенное правилами
        Так назвал бы его в комменте    

        А деревянное зодчество исконно «русский стиль». Действительно, пора возрождать, но уже на новых технологиях. Насколько я знаю, такого рода изделия практически не горят, не гниют и не страдают от древоточцев.

        И, вообще, деревянный дом — это кайф!!!

        #1141221
        • Нет аватара
          03.07.1918:54:59

             

          #1141223
        • Human RS
          03.07.1918:59:38

          Насколько я знаю, такого рода изделия практически не горят, не гниют и не страдают от древоточцев.

          Ну это вы загнули, и горят и гниют, просто благодаря всяким пропиткам и клею устойчивость к разрушению гораздо выше.

          #1141224
  • Нет аватара
    03.07.1918:36:49

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    #1141218
  • Arthur Avhadeev
    03.07.1919:53:05

    Очень круто, только не могу понять, раз они из дерева ,это же если будет пожар,то загорится вообще все здание, т.к. из дерева .Безопасно ли это.

    #1141231
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