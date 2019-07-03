В Вологодской области дан старт строительству первого в России завода по производству CLT-панелей

В Сокольском районе появится первый в России завод по производству CLT-панелей (деревянная панель, изготовленная из склеенных между собой слоев сплошного пиломатериала). После выхода на проектную мощность предприятие будет ежегодно производить до 250 тысяч квадратных метров современных строительных материалов, не имеющих аналогов в стране.

Завершить строительство завода планируется уже в следующем, 2020 году. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 3 млрд рублей. На предприятии будет создано 50 рабочих мест и поставлено современное деревообрабатывающее оборудование.

В середине июня решением Минпромторга РФ проект был включен в перечень приоритетных в области освоения лесов.

По словам президента и председателя правления «Сегежа Групп» Михаила Шамолина, первая тестовая панель на новом предприятии будет произведена в конце следующего года, а выход на рынок планируется в начале 2021 года.

Минпромторг РФ к 2020 году планирует существенно расширить применение инженерных деревянных конструкций в жилищном строительстве. Производственная база для деревянного домостроения в России пока только формируется, и «Сокол СиЭлТи» — первый шаг на пути к массовому многоэтажному строительству из древесины в нашей стране.