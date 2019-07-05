Первый серийный вертолет Ми-28НМ
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- https://ic.pics.livejournal.com/bmpd/38024980/7053990/7053990_original.jpg
- © ic.pics.livejournal.com
Первый серийный боевой вертолет Ми-28НМ установочной партии (бортовой номер «70 красный», регистрационный номер RF-13489), построенный для Министерства обороны России на АО «Роствертол» (в составе АО «Вертолёты России»). Ростов-на-Дону, июнь 2019 года © АО «Роствертол» (via vk.com/milinfolive )
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