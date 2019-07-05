Первый серийный вертолет Ми-28НМ

Первый серийный боевой вертолет Ми-28НМ установочной партии (бортовой номер «70 красный», регистрационный номер RF-13489), построенный для Министерства обороны России на АО «Роствертол» (в составе АО «Вертолёты России»). Ростов-на-Дону, июнь 2019 года © АО «Роствертол» (via vk.com/milinfolive )