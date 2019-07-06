Новая детская поликлиника в Московской области

18 декабря 2018 года в городе Апрелевка горокруга Наро-Фоминск состоялось открытие детской поликлиники.

Строительство новой трехэтажной детской поликлиники велось с 2016 года. Учреждение рассчитано на 150 посещений.

До открытия детское население в Апрелевке обслуживалось в приспособленном помещении площадью 167 квадратных метров на первом этаже жилого дома 1961 года постройки.

Учреждение площадью более 4 тысяч квадратных метров было построено в рамках реализации Государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы.

Общая стоимость работ составила почти 200 миллионов рублей. Из них 80 миллионов веделили на закупку мебели и оборудования. В поликлинике есть бассейн, физиокабинет, дневной стационар и стоматологический кабинет. Она оснащена всем необходимым современным оборудованием.