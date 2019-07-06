Добавить статью
Медучреждения

Новая детская поликлиника в Московской области

  •  © a.nrb2.ru

18 декабря 2018 года в городе Апрелевка горокруга Наро-Фоминск состоялось открытие детской поликлиники.

Строительство новой трехэтажной детской поликлиники велось с 2016 года. Учреждение рассчитано на 150 посещений.

До открытия детское население в Апрелевке обслуживалось в приспособленном помещении площадью 167 квадратных метров на первом этаже жилого дома 1961 года постройки.

Учреждение площадью более 4 тысяч квадратных метров было построено в рамках реализации Государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы.

Общая стоимость работ составила почти 200 миллионов рублей. Из них 80 миллионов веделили на закупку мебели и оборудования. В поликлинике есть бассейн, физиокабинет, дневной стационар и стоматологический кабинет. Она оснащена всем необходимым современным оборудованием.

  •  © mosreg.ru
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/myn-obrazovaniya/naro-fominskiy-rayon/novuyu-detskuyu-polikliniku-otkryli-v-aprelevke

Московская область, поликлиника
  • Великоросс
    06.07.1923:41:02

    •  © bizbi.ru

    •  © bizbi.ru

    •  © bizbi.ru

    •  © bizbi.ru

    •  © bizbi.ru

    •  © bizbi.ru

    Отредактировано: Великоросс~00:01 07.07.19
    #1141915
  • Птичка Грач
    07.07.1910:06:38

    хорошее дело    

    надеюсь и врачами норм укомплектуется    

    #1141939
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,
Яндекс.Метрика