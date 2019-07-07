Шахта «Распадская-Коксовая» внедряет современные IT-технологии

На шахте «Распадская-Коксовая» развернута подземная сеть wi-fi, в которую интегрированы специальные приборы, позволяющие осуществлять on-line-контроль ведения горных работ в целях повышения их качества и безопасности.

Сеть развернута на глубине более пятисот метров и состоит из 8 точек доступа, каждая из которых обеспечивает стабильную трансляцию данных на расстоянии до 50 метров от передающего устройства.

В горных выработках «Распадской-Коксовой» установлена специализированная система видеонаблюдения из 15 устройств технического зрения, которые размещены на каждом буровом станке и проходческом комбайне. Видеокамеры обладают инфракрасной подсветкой для съемки в темноте, а так же тепловизорами, которые фиксируют тепловые источники и могут распознать человека. В случае нахождения работника в опасной зоне комбайна система автоматически отключает технику. Посредством wi-fi изображение с камер передается на мониторы горного диспетчера и руководителей предприятия.

При помощи сети wi-fi горняки «Распадской-Коксовой» тестируют четыре подземных планшетных компьютера типа Аrma. Гаджет обеспечивает оперативный и беспрерывный контроль работы дегазационной сети под землей. Специальное программное обеспечение позволяет горному мастеру в режиме реального времени все нарушения, обнаруженные в работе дегазационной сети, вносить в чек-лист и фотографировать, а сформированный отчет автоматически рассылать по электронной почте руководителям. Планшет имеет ударопрочный искробезопасный корпус.

На шахте Распадская-Коксовая отработка запасов осуществляется короткими забоями методом камерно-столбовой отработки пластов (КСО). Шахта добывает уголь ценной марки «К», востребованный металлургами. Уголь поставляется на металлургические предприятия ЕВРАЗа, а также на рынок Украины.

Шахта Распадская-Коксовая находится под управлением ООО «Распадская угольная компания», которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).