От «Курска» до «Чернобыля». Как пытаются сдержать Россию

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На этой неделе невозможно обойти вниманием трагическую аварию на глубоководном аппарате АС-31, однако рассматривать её нужно в контексте других событий — к счастью, позитивных. Первое — передача заказчику плавучей АЭС, второе — успешный вывод на орбиту аппарата «Метеор № 2-2». А как это связано и какое отношение имеет к фильмам «Курск» и «Чернобыль» — смотрите в выпуске.