Добавить статью
Видеоблог

От «Курска» до «Чернобыля». Как пытаются сдержать Россию

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/1dPavXD16XQ

На этой неделе невозможно обойти вниманием трагическую аварию на глубоководном аппарате АС-31, однако рассматривать её нужно в контексте других событий — к счастью, позитивных. Первое — передача заказчику плавучей АЭС, второе — успешный вывод на орбиту аппарата «Метеор № 2-2». А как это связано и какое отношение имеет к фильмам «Курск» и «Чернобыль» — смотрите в выпуске.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, Арктика, наука,
  • Е.Юрий
    07.07.1920:21:15

    В память погибших ребят недавно, и просто в честь моряков подводников написал стих.

    Вода, вода, кругом вода — крепки ее объятья

    Стихии дух, дух моряка навеки словно братья

    Она твой друг, она твой враг, она кует характер

    Подлодки сталь с ней каждый миг в смертельной жесткой схватке.

    ---

    Не предугадать судьбы никак, но знаешь путь твой верен

    Мир и спокойствие страны тебе теперь доверен

    Почетней места не найти, и славна доблесть и отвага

    У смелых воинов страны, сынов Андреевского флага

    ---

    Гордитесь, помните всегда ребят за мир отдавших

    Жизнь и умение свое, бессмертие сыскавши

    В очередной поход идет гроза врагов и твой хранитель — подводный крейсер

    Господь хранит их пусть и Ангела Хранителя!

    П.С. Жизнь продолжается …

    Отредактировано: Е.Юрий~20:22 07.07.19
    #1142013
  • CryNet
    07.07.1921:15:58

    Ну что тут сказать… работа у ребят такая, морские глубины опаснее космоса. Земля пухом героям-подводникам. А те, кто спекулирует и пляшет на костях, радуясь чужому горю, пусть утопятся в сортире. Уже сил нет читать все эти высеры в духе «а вот в СССР такого не было», «путинслил», и т. д. Лишь бы помайданить, бл…

    Кстати, Евгений, на Рутубе ваш канал ждать или нет? Просто со всеми этими нововведениями и меняющимися правилами на Ютубе канал могут выпилить под любым предлогом и надо будет искать другой видеохостинг. Заливайте видео кроме ЮТ ещё куда-нибудь.

    #1142018
  • Нет аватара
    07.07.1921:18:02

    И кто скажет этим ребятам, что деньги решают всё? У нас всё непросто! Герои… ПОМЯНЕМ…

    #1142019
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,
Яндекс.Метрика