Доставка отечественных кранов на СК «Звезда»





© Фото с сайта dcss.ru

В июле прошлого года СК «Звезда» и ПАО «Уралмашзавод» подписали контракт на изготовление, доставку и монтаж двух мостовых кранов грузоподъемностью 320 тонн каждый для строящегося цеха сборки корпусных блоков. Менее чем через год мостовые краны на борту судна «Богатырь» были доставлены в Большой Камень. Балки и другое крупногабаритное оборудование для кранов были изготовлены в Приморском крае на Славянском судоремонтном заводе.





© Фото с сайта dcss.ru

Теперь мостовые краны отечественного производства пополнят парк кранового оборудования судостроительного комплекса «Звезда», который насчитывает уже 75 кранов различного типа и грузоподъёмности, и после монтажа будут использоваться для сборки корпусных блоков строящихся на заводе судов.





© Фото с сайта dcss.ru



© Фото с сайта dcss.ru



© Фото с сайта dcss.ru



© Фото с сайта dcss.ru



© Фото с сайта dcss.ru

Фото с сайта dcss.ru