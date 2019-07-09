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Фотофакты

Доставка отечественных кранов на СК «Звезда»

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

В июле прошлого года СК «Звезда» и ПАО «Уралмашзавод» подписали контракт на изготовление, доставку и монтаж двух мостовых кранов грузоподъемностью 320 тонн каждый для строящегося цеха сборки корпусных блоков. Менее чем через год мостовые краны на борту судна «Богатырь» были доставлены в Большой Камень. Балки и другое крупногабаритное оборудование для кранов были изготовлены в Приморском крае на Славянском судоремонтном заводе.

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

Теперь мостовые краны отечественного производства пополнят парк кранового оборудования судостроительного комплекса «Звезда», который насчитывает уже 75 кранов различного типа и грузоподъёмности, и после монтажа будут использоваться для сборки корпусных блоков строящихся на заводе судов.

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

Фото с сайта dcss.ru

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Приморский край, Большой Камень, Звезда, кран, Уралмашзавод
  • олег Юшков
    09.07.1910:53:56

       

    #1142261
    • A_SEVER
      09.07.1910:57:07

      И что Вас так рассмешило, Олег Александрович?    

      Или теперь на столь нелюбимом Вами ресурсе Вы пишите только комментарии со смайликами?

      Видимо, других аргументов у Вас нет?    

      Отредактировано: A_SEVER~11:22 09.07.19
      #1142262
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