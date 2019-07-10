ЛСЗ «Пелла» спустил на воду траулер «Скорпион»
Сегодня ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное) спустил на воду средний рыболовный морозильный траулер «Скорпион» — головное судно проекта 1701, предназначенное для группы компаний «ФЭСТ». Это уже второе рыболовное судно, спущенное в этом году на новой производственной площадке ЛСЗ «Пелла» — в апреле был спущен на воду траулер «Андромеда».
Спуск траулера «Скорпион» состоялся в рамках III Международного рыбопромышленного форума, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге, передача судна заказчику запланирована на вторую половину следующего года.
Серия:
Заводской № 414 — заложен
Заводской № 415 — заложен 27.12.2017
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 3130 т.
Главные размерения: длина — 61 м, ширина — 14 м, осадка — 5.9 м.
Максимальная скорость хода: 13.5 узлов
Автономность: 30 суток
Экипаж: 38 человек
Траулер предназначен для донного и пелагического промысла, а также сортировки, потрошения и филетирования рыбы.
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10.07.1916:22:23