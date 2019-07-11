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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Воронежской области заложен первый камень в основание нового сыродельного завода

  •  © riavrn.ru

11 июля в Воронежской области состоялась закладка первого камня в основание нового сыродельного завода в Бобровском муниципальном районе.

Инвестиции в проект составляют около 2 млрд рублей. Новый завод сможет перерабатывать 165 тысяч тонн молока в год и выпускать 25 тысяч тонн твёрдых и полутвёрдых сыров, а также сухую сыворотку для поставок в регионы России и страны ближнего зарубежья.

Планируется, что сыродельное предприятие начнёт работу уже весной-летом будущего года, а новых рабочих мест будет порядка 140.

. Инвестором выступает немецкая компания DMK Deutsches Milchkontor GmbH.

  •  © govvrn.ru

 http://xn----ctbbwk3bl.xn...lnogo-zavoda-fotopodborka 

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https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/4115020

Воронежская область, сыроварение., иностранные инвестиции
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