В Воронежской области заложен первый камень в основание нового сыродельного завода

11 июля в Воронежской области состоялась закладка первого камня в основание нового сыродельного завода в Бобровском муниципальном районе.

Инвестиции в проект составляют около 2 млрд рублей. Новый завод сможет перерабатывать 165 тысяч тонн молока в год и выпускать 25 тысяч тонн твёрдых и полутвёрдых сыров, а также сухую сыворотку для поставок в регионы России и страны ближнего зарубежья.

Планируется, что сыродельное предприятие начнёт работу уже весной-летом будущего года, а новых рабочих мест будет порядка 140.

. Инвестором выступает немецкая компания DMK Deutsches Milchkontor GmbH.

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