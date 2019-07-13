В Оренбургской области начато строительство двух солнечных электростанций общей мощностью 45 мВт

3 июля 2019 года в Новосергиевском и Светлинском районах Оренбургской области стартовало строительство очередных солнечных электростанций общей мощностью 45 МВт. Мощность Новосергиевской СЭС «Нептун-2», на которой планируется установить 47 000 фотоэлектрических модулей (вторая очередь введеной в 2018 году СЭС строится на 31 гектарах), составит 15 МВт (совокупная мощность первой и второй очередей составит 60 МВт), мощность Светлинской СЭС «Сатурн», на которой планируется установка фотоэлектрических модулей нового поколения (строится на площади 52 гектара) составит 30 МВт.

Предположительная стоимость вложений в строящиеся СЭС, почти все оборудование которых изготовлено в РФ (о поставщике оборудования ранее рассказывал сайт «Сделано у Нас»), стоставит 3,9 млрд рублей. Запуск электростанций запланирован на конец 2019 года.

Новые электростанции станут третьей и чествертой СЭС компании «Т плюс» в Оренбургской области. Всего в 2018 году в области были введены три солнечных электростании. В феврале 2018 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о начале строительства второй СЭС компании в Оренбургской области.