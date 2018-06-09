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Энергетика и ТЭК

На крупнейшей в России СЭС начат монтаж инверторных установок российского производства

  •  © Фото из открытых источников

«Сделано у нас» писал в феврале о начале строительства двух крупных солнечных электростанций в Оренбургской области. Их строительство ведет компания «Т Плюс». И вот спустя чуть более чем три месяца на площадке строительства солнечных станций в Новосергиевке и Сорочинске уже начат монтаж важных электротехнических элементов — блочно-модульных инверторных установок (БМИУ)

Об этом нашему порталу сообщила пресс-служба компании «Электрощит Самара"

Хочется отметить, что на другом объекте, построенным компанией «Т Плюс» — Орской СЭС, о которой мы подробно рассказывали, как и на большинстве других СЭС России использовались инверторы импортного производства. Даже при этом доля российского оборудования электростанции составляла более 70%, и инверторы это чуть ли не единственный важный компонент, импортного производства использовавшийся в наших солнечных электростанциях.

Но теперь и с этим похоже покончено, поставщикомоборудования на новейшие солнечные электростанции выступила компания «Электрощит Самара».

БМИУ, произведенные «Электрощитом» для оренбургского солнечного парка, — инновационная разработка компании, новая для российского рынка.

Оборудование произведено в России по полному технологическому циклу, или локализовано на заводе «Электрощит» с большой долей собственного участия. При разработке был учтен и адаптирован опыт французской Schneider Electric

Блочно-модульные инверторные установки преобразуют постоянный ток в переменный промышленный частотой 50 Гц. Конструктивно БМИУ представляет собой блочно-модульное утепленное здание, где располагаются сетевые фотоэлектрические инверторы, специальные преобразующие трансформаторы, оборудование для распределения электроэнергии и мониторинга технологических процессов, а также системы жизнеобеспечения.

Всего в рамках контракта, заключенного между ПАО «Т Плюс» и Электрощит Самара, планируется поставка 38 блочно-модульных инверторных установок на обе СЭС. На текущий момент поставлена почти половина данного объема.

Сорочинская и Новосергиевская СЭС, возводится компанией «Т плюс» на западе Оренбургской области. Сорочинская СЭС мощностью 60 МВт станет крупнейшей солнечной станцией в Единой энергосистеме России. На данный момент на обеих станциях идет сборка столов под фотоэлектрические модули, смонтирована половина солнечных панелей на Новосергиевской и больше трети фотомодулей на Сорочинской. Также ведутся работы по строительству высоковольтных линий 110 кВ для подключения объектов к электросетям. Запустить станции в промышленную эксплуатацию планируется к началу 2019 года.

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  • Есть метка на карте
  • rvk
  • 09.06.201801:19
  • 3
солнечная энергетика, Т плюс, СЭС, Оренбург, Оренбургская область, Электрощит самара
  • Нет аватара Инженер2015
    09.06.1807:09:00

    надо бы законодательно ввести импортные пошлины на такую продукцию…начать хотя бы с небольших барьеров

    #1043494
    • rvk rvk
      09.06.1809:31:00

      Замечу, кстати, что заводы «Электрощит Самара» принадлежит Schneider Electric, которому принадлежит еще ряд заводов в России. Ранее инверторы били импортными, теперь их производство налажено в России. Зачем это французам, могли бы просто импортировать? Значит стимулы для производства продукции в России уже достаточные.

      начать хотя бы с небольших барьеров

      И скатимся к тому что проходили уже в СССР — отсталости всех производимых в стране товаров, кроме товаров ВПК. Тут нужно подходить очень аккуратно.

      #1043530
  • Владимир Киреев Владимир Киреев
    09.06.1809:54:17

    Немцы, убивая ветряками и солнечными панелями свою энергетику, и загнав таким образом стоимость ЭЭ у себя до заоблачных высот, решили помочь убивать электроэнергетику и у нас?

    Есть простая формула: чем больше доля прерывистой (а это вся т.н. «альтернативная» энергетика: солнце, ветер, приливы etc.) энергии в производстве ЭЭ, тем дороже становится ЭЭ. Потому как прерывистая генерация потому так и называется, что она есть не всегда. И вот когда нет поступления ЭЭ от прерывистой генерации, ее должны замещать традиционные источники ЭЭ. Их все равно нужно строить, содержать и т. п.

    Это если коротко. На самом деле появляется еще много накладных расходов, возникающих только потому, что используется прерывистая генерация.

    Пока не будут изобретены дешевые и емкие «батарейки» (хранилища энергии), вся прерывистая энергетика может приносить исключительно убытки и заставляет тратить кучу ресурсов впустую.

    К сожалению таких «батареек» у человечества пока нет и в ближайшей перспективе не видно.

    #1043533
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