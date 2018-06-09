На крупнейшей в России СЭС начат монтаж инверторных установок российского производства

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«Сделано у нас» писал в феврале о начале строительства двух крупных солнечных электростанций в Оренбургской области . Их строительство ведет компания «Т Плюс». И вот спустя чуть более чем три месяца на площадке строительства солнечных станций в Новосергиевке и Сорочинске уже начат монтаж важных электротехнических элементов — блочно-модульных инверторных установок (БМИУ)

Об этом нашему порталу сообщила пресс-служба компании «Электрощит Самара"

Хочется отметить, что на другом объекте, построенным компанией «Т Плюс» — Орской СЭС, о которой мы подробно рассказывали , как и на большинстве других СЭС России использовались инверторы импортного производства. Даже при этом доля российского оборудования электростанции составляла более 70%, и инверторы это чуть ли не единственный важный компонент, импортного производства использовавшийся в наших солнечных электростанциях.

Но теперь и с этим похоже покончено, поставщикомоборудования на новейшие солнечные электростанции выступила компания «Электрощит Самара».

БМИУ, произведенные «Электрощитом» для оренбургского солнечного парка, — инновационная разработка компании, новая для российского рынка.

Оборудование произведено в России по полному технологическому циклу, или локализовано на заводе «Электрощит» с большой долей собственного участия. При разработке был учтен и адаптирован опыт французской Schneider Electric

Блочно-модульные инверторные установки преобразуют постоянный ток в переменный промышленный частотой 50 Гц. Конструктивно БМИУ представляет собой блочно-модульное утепленное здание, где располагаются сетевые фотоэлектрические инверторы, специальные преобразующие трансформаторы, оборудование для распределения электроэнергии и мониторинга технологических процессов, а также системы жизнеобеспечения.

Всего в рамках контракта, заключенного между ПАО «Т Плюс» и Электрощит Самара, планируется поставка 38 блочно-модульных инверторных установок на обе СЭС. На текущий момент поставлена почти половина данного объема.

Сорочинская и Новосергиевская СЭС, возводится компанией «Т плюс» на западе Оренбургской области. Сорочинская СЭС мощностью 60 МВт станет крупнейшей солнечной станцией в Единой энергосистеме России. На данный момент на обеих станциях идет сборка столов под фотоэлектрические модули, смонтирована половина солнечных панелей на Новосергиевской и больше трети фотомодулей на Сорочинской. Также ведутся работы по строительству высоковольтных линий 110 кВ для подключения объектов к электросетям. Запустить станции в промышленную эксплуатацию планируется к началу 2019 года.