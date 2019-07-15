Новый производственно-складской корпус появился в Московской области

Производственно-складской корпус, расположенный на улице Заводской в мкр. Климовск, предназначен для промежуточного хранения огнезащитных красок, поступающих на склад в упакованном виде на поддонах.

Общая площадь объекта составляет 3163 кв. метра. В здании обустроены помещения складского назначения, подсобно-технические и служебно-бытовые помещения. Хранение товаров предусмотрено на 3-х ярусных фронтальных стеллажах, высотой 5,1 м. Вместимость складского корпуса — 2016 скомплектованных паллет на поддонах. Застройщиком является АО «Научно-производственное объединение «Унихимтек».