Российскую газовую турбину ГТД-110М запустили в опытно-промышленную эксплуатацию

Основной этап испытаний первой российской газовой турбины большой мощности «ГТД-110М» для энергетических установок успешно завершен, в понедельник началась ее опытно-промышленная эксплуатация на Ивановских ПГУ (ранее — Ивановская ГРЭС), сообщил ТАСС представитель Роснано.

"Основной этап испытаний <…> завершен, 15 июля началась ее опытно-промышленная эксплуатация, которая продлится до октября текущего года. В течение этого времени турбина будет работать в ячейке Ивановских ПГУ. Теперь мы можем приступать к серийному производству турбины", — сказал он.

«ГТД-110М» — первая российская газовая турбина большой мощности для применения в составе энергетических и парогазовых установок в диапазоне мощностей от 110 МВт до 500 МВт. Ранее такие турбины в России не производились. «ГТД-110М» создана в рамках федеральной целевой программы «Топливо и энергия», партнерами и соинвесторами выступили Фонд инфраструктурных и образовательных программ, ПАО «Интер РАО», ОАО «НПО «Сатурн» и НП «ЦИЭТ».

Глава Роснано Анатолий Чубайс еще в 2016 году сообщал, что нанотехнологическая компания совместно с «Интер РАО» и при поддержке госкорпорации «Ростехнологии» ведут работу по созданию российской газовой турбины большой мощности.