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Энергетика и ТЭК

Российскую газовую турбину ГТД-110М запустили в опытно-промышленную эксплуатацию

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Основной этап испытаний первой российской газовой турбины большой мощности «ГТД-110М» для энергетических установок успешно завершен, в понедельник началась ее опытно-промышленная эксплуатация на Ивановских ПГУ (ранее — Ивановская ГРЭС), сообщил ТАСС представитель Роснано.

"Основной этап испытаний <…> завершен, 15 июля началась ее опытно-промышленная эксплуатация, которая продлится до октября текущего года. В течение этого времени турбина будет работать в ячейке Ивановских ПГУ. Теперь мы можем приступать к серийному производству турбины", — сказал он.

«ГТД-110М» — первая российская газовая турбина большой мощности для применения в составе энергетических и парогазовых установок в диапазоне мощностей от 110 МВт до 500 МВт. Ранее такие турбины в России не производились. «ГТД-110М» создана в рамках федеральной целевой программы «Топливо и энергия», партнерами и соинвесторами выступили Фонд инфраструктурных и образовательных программ, ПАО «Интер РАО», ОАО «НПО «Сатурн» и НП «ЦИЭТ».

Глава Роснано Анатолий Чубайс еще в 2016 году сообщал, что нанотехнологическая компания совместно с «Интер РАО» и при поддержке госкорпорации «Ростехнологии» ведут работу по созданию российской газовой турбины большой мощности.
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Турбина, ГТД-110М, турбины большой мощности, импортозамещение
  • Clausson
    15.07.1916:36:43

    А тем временем, Siemens AG заявил, что готов полностью и безвозмездно передать России технологии производства газовых турбины большой мощности и на 100% обеспечить локализацию их производства в России. Говорят санкции…    

    #1143694
    • HappyRed
      15.07.1916:41:40

      Капиталистов вразумить можно только лишением рубля,иначе не понимают…

      #1143695
    • Нет аватара
      15.07.1917:50:34

      А тем временем, Siemens AG заявил, что готов полностью и безвозмездно передать России технологии производства газовых турбины большой мощности и на 100% обеспечить локализацию их производства в России.

      Совпадение, наверное…

      #1143722
    • Макс Южный
      15.07.1921:55:40

      Нам такого не надо, так введении очередных ограничений разрешение на местсное производство будет немедленно отзовано.

      #1143797
      • Clausson
        15.07.1922:53:56

        Вообще-то немцы говорят о передаче прав на технологии.

        #1143813
  • Алексей Григорьев
    15.07.1917:25:37

    Ну вот и славненько, а то всё какими то санкциями пугают .   

    #1143711
  • Нет аватара
    15.07.1919:22:26

    Siemens пытается уничтожить в зачатке своего будущего конкурента на рынке РФ

    надеюсь ему не дадут этого сделать

    #1143751
    • Нет аватара
      15.07.1919:34:12

      работая в компании поставщике для Сапсанов (разработчик siemens) я часто встречаю нелестные высказывания о России и Россиян и от инженеров и от менеджеров Siemens.

      когда начинаешь докапываться на чем основана ненависть, начинаешь понимать что они берут это из местных СМИ

      #1143755
      • Нет аватара
        15.07.1920:48:55

        А инженеры и продаваны сименса русский что-ли знают?

        Отредактировано: muscle~20:49 15.07.19
        #1143783
        • Нет аватара
          15.07.1921:25:54

          я свободно говорю на немецком и проживаю в Австрии, родом из Киргизии.

          #1143788
    • DKerr
      15.07.1920:46:10

      Думаю просто как узнали, что есть своя технология — используют шанс оставить за собой часть рынка. А не было бы своей — ничего б не передали, ибо санкции, и везде б писали о технологической отсталости России и что из-за санкций стране закрыт доступ к передовым технологиям, которые она сама не может создать

      Отредактировано: DKerr~20:46 15.07.19
      #1143781
  • Птичка Грач
    15.07.1919:47:31

    отличная новость     путь к серии все короче   

    Отредактировано: Птичка Грач~19:48 15.07.19
    #1143764
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