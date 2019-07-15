ЦНИИточмаш расширяет выпуск гражданской продукции

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, г. Подольск) Госкорпорации Ростех в рамках реализации стратегии Госкорпорации по диверсификации производства и расширению выпуска гражданской продукции организовал новое подразделение — цех по производству изделий экологического назначения.

В первую очередь это локальные очистные сооружения (ЛОС), предназначенные для полного или глубокого очищения дождевых, промышленных или бытовых сточных вод. Сооружения очищают стоки до установленного санитарными нормами уровня. Такая вода безопасна для людей, животных и растений.

Конструктивные особенности изготавливаемых ЛОС предусматривают использование в том числе биологической очистки при помощи микроорганизмов, которые разлагают загрязнения, содержащиеся в воде. Биологические реакторы могут быть как самостоятельным очистным сооружением, так и этапом в многоступенчатой системе больших городских очистительных комплексов.

Основной задачей нового подразделения на первом этапе станет освоение производства ЛОС из полимерных материалов. Производство включает в себя изготовление заготовок из вспененного полипропилена, сборку внутренних узлов, монтаж электрических модулей управления и непосредственно сборку сооружений различных типоразмеров в зависимости от их назначения.

«Для организации работы нового цеха выделены производственные помещения, поставлены необходимые оборудование и инструмент, определена организационная структура. Также производится набор сотрудников по специальностям „сварщик пластмасс“, „помощник сварщика пластмасс“, „электромонтер по обслуживанию преобразовательных устройств“, которые в настоящее время проходят инструктаж и обучение», — сообщила руководитель службы персонала ЦНИИточмаш Жанна Фарион.

Перспективой развития цеха по производству изделий экологического назначения будет разработка комплексных инжиниринговых решений систем водоочистки населенных пунктов и крупных, в том числе промышленных, объектов.