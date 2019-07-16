Усть-Катавский завод отправил первый построенный для столицы Кубани трамвай в Краснодар

В ближайшие дни он прибудет в краевой центр. В соответствии с техническим заданием Краснодара, новый трамвай оборудован мощной системой кондиционирования салона. Кроме того, в комплектацию входят Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки техники.

Вместе с первым трамваем в столицу Кубани прибудет и команда наладчиков, которая настроит вагон на месте и примет участие в тестовых испытаниях.

Всего в этом году на маршруты выйдут 35 новых трамваев: 31 — односекционный и четыре трехсекционных.

Из краевого бюджета выделено 3 млрд рублей на трехлетнюю программу по закупке новых трамваев.

Все новые трамваи — низкопольные, с аппарелями для посадки маломобильных жителей, системами кондиционирования салона (краснодарские вагоны станут первыми в России с кондиционерами мощностью 36 кВт) и кабины водителя, адресным открытием дверей, радиоинформаторами, площадкой для инвалидных колясок, системой Wi-Fi и USB-разъемами. В салонах установят современные мультимедийные системы информирования пассажиров, где будет транслироваться информация о маршруте и остановках, новостной, справочный и другой контент.

По заказу администрации города в нем установили кондиционеры в полтора раза мощнее, чем для других регионов России. Разработали индивидуальный дизайн.

У трамвая — четыре двери, одна — с аппарелью для маломобильных пассажиров и мам с колясками. Почти половина салона является низкопольной, вторая половина — со средним уровнем пола.

Средняя скорость — 62 км/ч, максимальная — 75 км/ч. В салоне — светодиодное освещение, 33 места для сидения, всего он вмещает до 187 пассажиров. Предусмотрен режим автономного хода — до 1 км, в тормозном режиме — возможность рекуперации электроэнергии в контактную сеть.

Для людей с ограниченными возможностями трамваи оборудованы специальными зонами для инвалидных кресел с ремнями безопасности и пандусами.

Завод уже выпустил 315 трамваев этой серии, они успешно эксплуатируются в 22 городах России, и зарекомендовали себя как комфортный и надежный транспорт.