Московский завод «Рено Россия» запустил в серийное производство Renault Arkana

На московском заводе «Рено» стартовало производство созданного российскими специалистами, и в первую очередь для России, купе-кроссовера Renault Arkana. Во многом это стало возможным благодаря подписанному в конце 2018 года специнвестконтракту (СПИК) между «АвтоВАЗом» и Минпромторгом. СПИК был заключен для развития модельной линейки Renault и других брендов альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, а также модернизации производственных мощностей.

Россия является первой страной, где началось производство и продажи новой глобальной модели Renault. Московский завод компании был выбран первой индустриальной площадкой благодаря высоким стандартам качества и производственных процессов, а также достигнутому уровню роботизации и инновациям.

По данным Минпромторга, техническая и мультимедийная начинка модели уже почти на 70% состоит из отечественных комплектующих.

Большой экспортный потенциал автомобиля. «Как руководитель национального проекта «Международная кооперация и экспорт» замечу, что новый автомобиль обладает большим экспортным потенциалом и будет пользоваться спросом на рынке стран СНГ

Компания подала заявку на заключение соглашений по реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК).

Как сообщалось ранее, благодаря выходу Renault Arkana компания планирует нарастить долю на российском авторынке с 7,6% в прошлом году до 9% по итогам 2019 года.

Renault Arkana — новый кроссовер С-сегмента, базирующийся на модульной SUV-платформе нового поколения. Это первая модель на российском рынке, оснащенная бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л. с). Модель предлагается как с передним приводом, так и в сочетании с интеллектуальной системой полного привода. В последнем случае водителю доступно три режима работы полноприводной трансмиссии 2WD, 4WD и 4WD LOCK. Отмечается, что Renault Arkana стала одной из немногих моделей в сегменте, полноприводная версия которой получила омологацию как транспортное средство повышенной проходимости.