В порту Тольятти заработал универсальный складской комплекс

Тольяттинский речпорт ввел в эксплуатацию новые производственные площадки, которые открывают дополнительные возможности для развития экспорта. Это позволит увеличить мощности по перевалке сельхозпродукции в три раза, а количество принимаемых грузовых автомобилей — в 2,5 раза.

Проект реализован совместно с ПАО «КуйбышевАзот» (ОАО «Порт Тольятти» является дочерней структурой компании). Общая сумма инвестиций в реконструкцию и модернизацию превысила 60 млн рублей. Ввод в эксплуатацию универсального складского комплекса и комплекса весового контроля открывает большие возможности для увеличения экспорта товаров, в первую очередь сельскохозяйственной продукции.

Сейчас речпорт осуществляет отгрузку сельхозпродукции во все виды транспорта — контейнеры, железнодорожные вагоны, водный транспорт. В результате реализации всех этапов проекта порт Тольятти станет одним из крупнейших транспортно-логистических центров Самарской области. Новый склад и комплекс весового контроля позволят увеличить производственные мощности по перевалке сельхозпродукции в три раза, количество принимаемых грузовых автомобилей — в 2,5 раза.

Конструкция складского комплекса дает возможность перегружать широкую номенклатуру товаров (сельхозпродукция, минеральные удобрения, генеральные грузы и др.). Площадь склада — 2,3 тыс. кв. метров, единовременно в нем может храниться около 10 тыс. тонн сельхозпродукции. В дальнейшем площадь планируется увеличивать за счет строительства новых модулей. Грузоподъемность весов составляет 100 тонн, пропускная способность — до 15 тыс. тонн в сутки (500 грузовых автомобилей).

По словам хлеборобов региона, модернизация порта очень выгодна для сельхозтоваропроизводителей. Как сообщил директор хозяйства «Победа-Агро» Николай Дмитриев, теперь они могут, минуя перекупщиков, работать непосредственно с потребителями зернопродукции: «Снимаются логистические барьеры, сокращается путь к конечному покупателю.

И в итоге можно говорить о совсем иной ценовой позиции для нашей продукции. Мы выращиваем зерновые и масличные культуры в Ставропольском районе. Перевалка основных объемов продукции будет производиться через порт. Мы уже ведем переговоры с партнерами из Ирана и Турции о продаже зерна из урожая этого года».