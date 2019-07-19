КУМЗ ввел в эксплуатацию вторую очередь прокатного комплекса общей стоимостью ₽46,2 млрд.

Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ, Свердловская область) завершил создание прокатного комплекса стоимостью 46,2 млрд руб. Предполагается, что теперь объем производства авиационных плит и листов увеличится на 166 тыс. т. Представители завода отметили, что портфель заказов завода в результате вырастет в 3,5 раза.

Вторую очередь прокатного комплекса КУМЗ ввел в эксплуатацию в четверг. Таким образом, на предприятии завершилось строительство комплекса по производству полуфабрикатов из алюминиевых и алюминиево-литиевых сплавов, начатое в 2011 году. Первая очередь была запущена в 2015 году, ее стоимость составила 23 млрд руб. Теперь завод будет выпускать листы шириной до 2,8 м и плиты шириной до 4 м. С выводом на проектную мощность второй очереди объемы производства увеличатся на 166 тыс. т в год, себестоимость продукции снизится на 23%, будут созданы 518 новых рабочих мест.

«Сегодня из одной плиты можно сделать крыло самолета без стыковок, что повысит его надежность. Широкий лист можно использовать для широкофюзеляжных самолетов или раскроить его для использования в других отраслях. Вчера на совете директоров мы рассмотрели вопрос об увеличении поставок такой продукции ведущим авиастроительным корпорациям мира, за счет этого портфель заказов на следующий год увеличивается в 3,5 раза», — рассказал председатель совета директоров КУМЗа Владимир Скорняков. Он добавил, что 50% продукции завода сейчас поставляется на экспорт.