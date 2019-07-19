Заложен первый камень в основание завода по производству промышленных газов в Новокузнецке

В рамках долгосрочного контракта ЕВРАЗ и Air Liquide запустили в Новокузнецке строительство двух воздухоразделительных установок (ВРУ), которые будут поставлять кислород, азот и аргон для технологических нужд ЕВРАЗ ЗСМК.

Air Liquide инвестирует около 130 млн евро в строительство двух современных ВРУ. Они повысят энергоэффективность и общий уровень экологичности производственного процесса ЕВРАЗа в Новокузнецке.

Старт производства ожидается в 2021 году. Этот завод в будущем станет поставщиком кислорода не только для промышленных предприятий Кузбасса и СФО, но и медицинских учреждений. В первую очередь — это позволит заполнять переносные аппараты искусственных вентиляций лёгких.

Бруно Понсон, генеральный директор Air Liquide в России, заявил: «Я хотел бы поздравить сотрудников Air Liquide с запуском этого амбициозного проекта. Мы приложим все усилия, чтобы он стал успешным и способствовал укреплению наших лидерских позиций в регионе».

«Я рад, что после первичной подготовки проект переходит на стадию реализации. Современные установки будут на 30% энергоэффективнее прежнего оборудования, соответственно это повысит эффективность нашего производства и конкурентоспособность комбината в целом», — отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Сибирь» Алексей Солдатенков.

Air Liquide — мировой лидер по производству технических газов, разработке технологий и предоставлению услуг для промышленности. Компания работает в России с 1989 года и на данный момент осуществляет эксплуатацию 15 производственных площадок в разных регионах страны.