Слободской машзавод представил импортозамещающий кормоподталкиватель для животноводческих ферм

На областной выставке «День поля — 2019» Слободской машиностроительный завод из Кировской области представил модель робота — подталкивателя корма, используемого на животноводческих фермах. Он стал первым заводским образцом российского производства. Отечественный робот стоит в два раза дешевле импортного аналога.

Робот-подталкиватель решает на ферме сразу несколько проблем, одна из которых — дефицит кадров в сельском хозяйстве. Сотрудник, освобожденный от этой работы, может заниматься чем-то другим. Кроме того, это вопрос физиологического комфорта животного: постоянная близость животного к еде приводит к большему поеданию корма и как результат — увеличению надоев. Это особенно важно с учетом специфики сельского хозяйства нашего региона. Мы подходим к рубежу 2 тысячи тонн молока в день. Первый наш образец работает на ферме АО «Ижевское», его мы создали полностью сами и все это время совершенствовали.

Для старта серийного выпуска, по инициативе зампреда правительства, состоялись переговоры со Слободским машзаводом в феврале 2019 года. И уже в марте кировский робот вышел под маркой предприятия. Сейчас два слободских кормоподталкивателя ждут окончательного испытания и поступят в серийное производство.

По словам руководства завода, главной отличительной особенностью кировского робота от импортного оборудования — его адаптивность к фермам, в которых нет бетонированного пола. А их в России еще много.Кроме того, это полностью русифицированное меню и простое использование.

Слободской машиностроительный завод — одно из старейших предприятий России. В это году он отмечает свой 300-летний юбилей. За свою трехвековую историю завод несколько раз менял профиль деятельности и виды продукции, пока выбор не пал на сельхозмашиностроение.