В Астрахани заложили плавкран для Каспийской флотилии

27 июля 2019 года В Астрахани на судостроительном заводе им. В. Ленина заложили уникальное крановое судно для Каспийской флотилии.



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27.07.2019 В Астрахани заложили уникальное крановое судно для Каспийской флотилии Это первый астраханский проект для российского оборонного ведомства, способный перемещать грузы весом более 150-ти тонн. Строить его будут «под ключ» на производственной площадке судостроительного завода имени Ленина.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/_onzLXxJo5g

«Это − энерговооруженное судно, с полноповоротным 150-тонным краном, вооружённое всем современным оборудованием, в том числе − навигационным, хорошими ходовыми характеристиками, автономностью. Это самый сложный объект, который будет построен на этом предприятии. У нас вполне хватит компетенции построить этот объект „под ключ“ и сдать его заказчику вовремя», − отметил директор ООО «Марис» Андрей Вакуленко.

Сроки сжатые. Завершить строительство намерены уже в ноябре 2020 года. Судно крупногабаритное: водоизмещение — 2 тысячи тонн. Специально под этот заказ был построен уникальный плавучий док.