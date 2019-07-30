Новый пассажирский катер проекта «КС-162» начал работу в ЯНАО

В село Мужи (Ямало-Ненецкий автономный округ) на транспортный причал прибыл новый быстроходный катер КС-162. Новое пассажирское судно изготовлено специально для Шурышкарского района на Костромском судомеханическом заводе.





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Ходовые испытания катера проходили в июле в Костроме. По их завершению судно погрузили на железнодорожную платформу и отправили до Лабытнанги, а далее КС-162 своим ходом добрался до районного центра.



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Необходимость в новом современном судне очевидна. Количество пассажиров на внутримуниципальных маршрутах ежегодно растет, а старый флот уже морально устарел. Поэтому в прошлом году из окружного бюджета выделили субсидию на строительство нового катера. КС-162 может взять на борт в два раза больше людей — 44 пассажира, к тому же он комфортнее.

КС-162 может пройти 600 километров без дозаправки, развить скорость при полном водоизмещении — 45 км/час. Новое судно спроектировано с учетом северного климата: предусмотрены системы отопления в рубке, в пассажирском салоне и санузле. Судно оснащено противопожарными системами и ГЛОНАСС. Кроме того, в пассажирском салоне предусмотрены 8 мест для маломобильных пассажиров. Небольшая осадка судна позволит ходить по мелководным протокам Оби и принимать пассажиров на борт даже с необорудованного берега.