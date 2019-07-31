Гайский ГОК завершил реконструкцию шахты «Эксплуатационная»

ПАО «Гайский ГОК» (Оренбургская обл., предприятие сырьевого комплекса УГМК) завершил монтаж всех узлов и частей скиповой шахтной подъемной машины (ШПМ), изготовленной на Уралмашзаводе (г. Екатеринбург). Она заменит исчерпавшую свой срок эксплуатации существующую подъемную машину.

Установка новой ШПМ является завершающим этапом реконструкции шахты «Эксплуатационная», которую Гайский ГОК ведет с 2011 года.

Монтажные работы скипового подъемного оборудования, предназначенного для выдачи горной массы с горизонта 1310 метра, велись на каждой из отметок 104-метрового копра шахты «Эксплуатационная». На отметке «+54» метра было смонтировано электрооборудование управления скиповой машины, проложены кабельные трассы. На отметке «+68» установлен отклоняющий шкив. На самой высокой точке «+83» расположилась вся механическая часть подъемной установки. В настоящее время ведется отладка работы оборудования. На скиповом подъеме с грузоподъемностью каждого из двух скипов по 50 тонн навешены восемь подъемных канатов диаметром 50,5 мм вместо предыдущих 45,5 мм. Проектная скорость движения скипов составит порядка 16 метров в секунду.

Напомним, новая шахтная подъемная машина — самая крупногабаритная машина на российском рынке: диаметр канатоведущего шкива составляет 5 метров. ШПМ оснащена двумя двигателями мощностью 5,5 МВт каждый, гидравлической тормозной системой, системой аппаратного управления и шахтно-стволовой сигнализацией. В подъемной установке предусмотрен высокий уровень автоматизации: машина имеет современную систему управления, разработанную отечественными программистами, с визуализацией всех технологических параметров работы на пульте оператора, необходимыми защитами и блокировками, которые позволят избегать ошибок в работе оборудования и персонала.

Подъемную машину специалисты Уралмашзавода спроектировали с учетом потребностей Гайского ГОКа. ШПМ была установлена на имеющийся фундамент в копре и встроена в существующие помещения. До реконструкции руда по стволу выдавалась с горизонта 750-го метра в объеме 4,5 млн тонн в год. После окончания работ сырье будет поступать с отметки 1310 метров в таком же объеме и больше. Согласно графику, шахта «Эксплуатационная» должна быть введена в работу в августе 2019 года.