ССЗ «Красное Сормово» спустил на воду десятый сухогруз проекта RSD59
Сегодня в Нижнем Новгороде на судостроительном заводе «Красное Сормово» спущен на воду сухогруз «Пола Харита» проекта RSD59, построенный для судоходной компании «Пола Райз».
Это уже 12 сухогруз проекта RSD59 и 10-й, построенный на ССЗ «Красное Сормово».
Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина), судно предназначено для морской и смешанной (река-море) перевозки генеральных и навалочных грузов, включая металл, лес, уголь, зерно, а также крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Сухогруз имеет длинный трюм длиной 77,3 м для перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов, а корпус судна имеет максимально возможные для Волго‑Донского судоходного канала габариты.
Технические характеристики:
Дедвейт (в море / в реке) — 8144 / 5320 т.
Главные размерения: длина — 140.88 м, ширина — 16.98 м, осадка — 4.7 / 3.6 м.
Количество трюмов: 2
Объём трюмов: 11292 м³
Скорость хода: 10 узлов
Автономность: 20 суток
Экипаж: 11 человек
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