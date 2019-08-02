Добавить статью
Информационные технологии

«Газпром нефть» разработала суперкомпьютер для создания цифровых моделей месторождений

  •  © oaiuc65dfj.gazprom-neft.ru

«Газпром нефть» разработала суперкомпьютер для создания цифровых моделей месторождений Сибири и Арктики, способный обрабатывать свыше 100 Гбит в секунду, сообщает компания.

«Газпром нефть» построила в Санкт-Петербурге вычислительный кластер для создания цифровых двойников нефтяных месторождений. По скорости передачи данных между узлами он превосходит многие российские суперкомпьютеры. Новая распределенная система вычислений способна обрабатывать свыше 100 Гбит в секунду, что позволяет до 5 раз ускорить процесс цифрового моделирования", — отметили в «Газпром нефти».

Создание цифровых моделей месторождений помогает специалистам принимать более обоснованные инвестиционные решения, планировать будущую инфраструктуру активов и уровень добычи углеводородов. Суперкомпьютер необходим, так как обработка 3D-моделей требует анализа множества вариантов по физическим, инженерным и экономическим параметрам.

Вычислительный кластер создан специалистами научно-технического центра «Газпром нефти». В ближайшей перспективе он будет задействован для расчета наиболее эффективной модели освоения Оренбургского региона и Сахалина. В дальнейшем проект планируется использовать для повышения эффективности освоения активов «Газпром нефти» в арктическом регионе.

«Для сохранения технологического лидерства в российской нефтегазовой отрасли наша компания использует уникальные инструменты, оптимизирующие все бизнес-процессы. Мы внедряем технологии, позволяющие точнее и быстрее принимать взвешенные решения для рентабельной добычи сложных запасов. Новый вычислительный кластер — важный шаг в развитии ИТ-системы компании», — отметил директор по технологическому развитию «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.

«Основой сети обмена данными стал продукт OmniPath от компании Intel. Расчеты производятся с использованием видеокарт (GPU), которые позволяют дополнительно увеличить скорость вычислений. Использование указанных технологических новинок позволило получить превосходство над большинством суперкомпьютеров в области решения задач по созданию гидродинамических моделей месторождений», — добавили в компании.
https://tass.ru/ekonomika/6726868

"Газпром нефть",
  • Нет аватара
    02.08.1914:25:23

    Ну хоть бы слово «моделей» в заголовок бы допечатали! )))))

    #1147478
  • alex4spb
    02.08.1914:25:42

    исправьте заголовок.

    не «цифровых месторождений», а «цифровых МОДЕЛЕЙ месторождений»

    #1147479
  • Нет аватара
    02.08.1914:32:39

    Мне конечно же не нравиться что использовали иностранные комплектующие. У нас что подобного нету?

    #1147482
  • Сергей Котенко
    02.08.1915:06:26

    Пожалуйста, измените название. «Цифровых месторождений» не бывает.

    #1147485
    • Нет аватара
      02.08.1915:11:46

      Ну если только цифровое месторождение криптовалюты   .

      #1147486
      • shigorin
        02.08.1915:17:12

        Скорее тогда цифровое кладбище электроэнергии.

        #1147489
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,