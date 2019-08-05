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Информационные технологии

Альт на Эльбрусе: есть Образование + RX580!

На этот раз дома оказался «Эльбрус 801-РС» с установленной ОС Альт Образование для него же и экспериментально установленной видеокартой Radeon RX580, ради чего всё и затевалось :)

  • "Эльбрус 801-РС" и Альт Образование у меня дома :)
  • "Эльбрус 801-РС" и Альт Образование у меня дома :)
  •  © altlinux.org

Новостей традиционно много -- на носу выпуск девятой платформы Альта, в т. ч. для Эльбруса, о чём собираюсь рассказать подробней на приближающейся белорусской конференции LVEE.

А вот снимок экрана, чтоб разборчивей было (да, у меня дома специально подобранный IPS-монитор 4:3):

  •  © altlinux.org

Новость, разумеется, с этой же системы и отправляю (вприкуску с голубикой :).

Всё, машинку пора сворачивать и везти на совместный стенд -- но у меня почему-то крепнет уверенность, что и своя домашняя теперь не за горами; какая -- посмотрим, но, скорее всего, всё-таки 101.

Всем доброго дня!

PS: занимающимся эльбрусами по работе может пригодиться появившаяся на альтовой вики информация по портированию прикладного ПО.

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  • Хэштэг: e2k-alt-linux
Эльбрус-801, Эльбрус-8С, МЦСТ, Базальт СПО, записки с эльбруса
  • Александр Жигульских
    05.08.1911:12:04

    RX580

    Можно в «Ведьмака» на ультрах поиграть   

    Отредактировано: Александр Жигульских~11:14 05.08.19
    #1147798
  • Нет аватара
    05.08.1911:12:07

    Своя домашняя теперь не за горами? Эльбрусы уже продают частным лицам?

    #1147799
    • shigorin
      05.08.1912:32:34

      Пока нет, но подвижки с сейчас блокирующими это вопросами наконец наблюдаю. (всем привет из МЦСТ!)

      #1147809
  • Ruslan
    05.08.1911:33:20

    Михаил, не в тему: сбор на хостинг OpenNet ещё идёт?

    #1147803
    • shigorin
      05.08.1912:34:05

      Да (там ссылка внизу справа). Только не на хостинг, а на новостную ленту -- это весьма трудоёмкое занятие (тоже знаю не понаслышке, когда-то поддерживал на linux.kiev.ua)…

      #1147810
  • Victor ☺
    05.08.1914:03:08

    я понимаю, тест так себе, но просто личный интерес.

    за сколько выполнится команда:

    time pi 10000000 > /dev/null

    там же есть пакет pi?    

    #1147820
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