Альт на Эльбрусе: есть Образование + RX580!

На этот раз дома оказался «Эльбрус 801-РС» с установленной ОС Альт Образование для него же и экспериментально установленной видеокартой Radeon RX580, ради чего всё и затевалось :)



"Эльбрус 801-РС" и Альт Образование у меня дома :)

© altlinux.org

Новостей традиционно много -- на носу выпуск девятой платформы Альта, в т. ч. для Эльбруса, о чём собираюсь рассказать подробней на приближающейся белорусской конференции LVEE.

А вот снимок экрана, чтоб разборчивей было (да, у меня дома специально подобранный IPS-монитор 4:3):

Новость, разумеется, с этой же системы и отправляю (вприкуску с голубикой :).

Всё, машинку пора сворачивать и везти на совместный стенд -- но у меня почему-то крепнет уверенность, что и своя домашняя теперь не за горами; какая -- посмотрим, но, скорее всего, всё-таки 101.

Всем доброго дня!

PS: занимающимся эльбрусами по работе может пригодиться появившаяся на альтовой вики информация по портированию прикладного ПО.