Альт на Эльбрусе: есть Образование + RX580!
На этот раз дома оказался «Эльбрус 801-РС» с установленной ОС Альт Образование для него же и экспериментально установленной видеокартой Radeon RX580, ради чего всё и затевалось :)
Новостей традиционно много -- на носу выпуск девятой платформы Альта,
А вот снимок экрана, чтоб разборчивей было (да, у меня дома специально подобранный IPS-монитор 4:3):
Новость, разумеется, с этой же системы и отправляю (вприкуску с голубикой :).
Всё, машинку пора сворачивать и везти на совместный стенд -- но у меня почему-то крепнет уверенность, что и своя домашняя теперь не за горами; какая -- посмотрим, но, скорее всего, всё-таки 101.
Всем доброго дня!
PS: занимающимся эльбрусами по работе может пригодиться появившаяся на альтовой вики информация по портированию прикладного ПО.
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