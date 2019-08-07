Балтийский завод получил заказ на строительство четвертого и пятого атомных ледоколов проекта 22220

Срок сдачи заказов запланирован на 2024 и 2026 годы.

Балтийский завод обладает производственными мощностями и современным оборудованием для постройки надводных судов с ядерными энергетическими установками. Репутация, заработанная полувековым опытом создания атомных ледоколов, уникальные знания и компетенции, передаваемые из поколения в поколение конструкторами, судостроителями и энергетиками, дали Балтийскому заводу возможность получить новый заказ и продолжить строительство серии инновационных ледоколов проекта 22220.

«Пять новых мощных ледоколов позволят России укрепить свою позицию лидера в освоении Арктики», — отметил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Благодаря этому заказу мы обеспечены работой на годы вперед, а значит, будущее Балтийского завода и его сотрудников гарантировано, — заявил генеральный директор АО „Балтийский завод“ Алексей Кадилов. — В очередной раз наш трудовой коллектив подтвердил статус лидера атомного надводного судостроения, которому нет равных не только в России, но и в мире».