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Судостроение и судоходство

Балтийский завод получил заказ на строительство четвертого и пятого атомных ледоколов проекта 22220

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Срок сдачи заказов запланирован на 2024 и 2026 годы.

Балтийский завод обладает производственными мощностями и современным оборудованием для постройки надводных судов с ядерными энергетическими установками. Репутация, заработанная полувековым опытом создания атомных ледоколов, уникальные знания и компетенции, передаваемые из поколения в поколение конструкторами, судостроителями и энергетиками, дали Балтийскому заводу возможность получить новый заказ и продолжить строительство серии инновационных ледоколов проекта 22220.

«Пять новых мощных ледоколов позволят России укрепить свою позицию лидера в освоении Арктики», — отметил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Благодаря этому заказу мы обеспечены работой на годы вперед, а значит, будущее Балтийского завода и его сотрудников гарантировано, — заявил генеральный директор АО „Балтийский завод“ Алексей Кадилов. — В очередной раз наш трудовой коллектив подтвердил статус лидера атомного надводного судостроения, которому нет равных не только в России, но и в мире».

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22220, ОСК, Балтийский завод
  • Andrew1986
    07.08.1909:03:51

    Отличная новость !!!   

    #1148296
  • Нет аватара
    07.08.1909:08:04

    все-таки пять…

    привет пиндосам   

    #1148297
  • Нет аватара
    07.08.1910:35:44

    Для этих машин есть столько работы?

    #1148320
    • HappyRed
      07.08.1910:54:42

      севморпуть

      #1148324
      • Нет аватара
        07.08.1911:01:51

        До сих пор без них обходились.

        Деньги и хорошие, хорошо идут в отрасли связанные с добычей ископаемых. Но что-то со скрипом в другие отрасли.

        #1148325
        • Piotr Sennov
          07.08.1911:37:03

          Это занятная логика. «До сих пор» было 6 ледоколов типа Арктика, из которых в данный момент осталось 2, которые тоже не вечны.

          #1148333
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