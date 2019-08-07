«Окская судоверфь» заложила первый сухогруз RSD59 для компании «Петротранс»

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«Окская судоверфь» заложила головное многоцелевое сухогрузное судно проекта RSD59. Об этом сообщает Морское Инженерное Бюро.

Окская судоверфь строит 15 судов проекта RSD59 (первых пять для судоходной компании «Петротранс», десять следующих — судоходной компании «Астрол»). Всего три завода (завод Красное Сормово, Невский завод, Окская судоверфь) законтрактовали 40 судов проекта RSD59 (одиннадцать из них уже построено, остальные — в работе).

Сухогрузное судно проекта RSD59 — справка

Разработчик проекта — Морское Инженерное

Бюро Длина — 141 м Ширина — 16,98 м Высота борта — 6,0 м Осадка — 4,50 м (в море), 3,6 м (в реке) Дедвейт в море — 7,445 т (при осадке 4,50 м) Дедвейт в реке — при осадке 3,60 м (при осадке 3,60 м) Автономность — в море (20 сут.); река (12 сут.) Количество трюмов — 2 Объем грузовых трюмов — 11200 м2 Контейнеровместимость (трюм/палуба) — 252 (192/60) TEU Мощность ГД — 2×1200 КВт Экипаж/мест — 11/14 человек + лоцман Скорость — около 10,2 уз