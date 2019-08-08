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Образование

Ох это ужасное российское образование

Согласно предварительным результатам, российская сборная заняла первое место по медальному зачету Международной олимпиады по информатике, завоевав четыре золотые медали на 31-й Международной олимпиаде школьников по информатике IOI-2019 (International Olympiad in Informatics), которая проходит с 4 по 11 августа 2019 года в Баку.

«Очередная победа российской сборной на Международной олимпиаде по информатике — это не просто успех ребят и их тренеров, заслуги которых в этом году вновь трудно переоценить. Это наглядная демонстрация сложившейся в России системы обучения и подготовки в области программирования, в сфере информационных технологий», — цитирует представитель Министерства просвещения.

По ее словам, профильные занятия и уроки по всей стране проходят уже с первых классов, что позволяет школьникам раскрыть свой талант с самых юных лет.

Победителями стали ученик 11-го класса лицея имени Н. И. Лобачевского при Казанском федеральном университете Ильдар Гайнуллин, выпускник Президентского физико-математического лицея № 239 в Санкт-Петербурге Александр Морозов, выпускник Специализированного учебно-научного центра МГУ Владимир Романов, ученик 10-го класса московской школы «Интеллектуал» Егор Лифарь. Согласно предварительным результатам завершающего второго тура из открытой таблицы, российская сборная заняла первое место по медальному зачету, опередив 87 стран.

Российские школьники второй год проходили отбор и подготовку на базе Московского физико-технического института. Для определения итогового состава национальной сборной ребята участвовали в четырех отборочных турах и в Азиатской-Тихоокеанской олимпиаде по информатике (APIO-2019).
Источник: https://tass.ru/obschestvo/6745989

Наука, олимпиада, информатика
  • exhausted1987 exhausted1987
    08.08.1920:34:54

    Верно подмечено, наши студенты постоянно выигрывают научные олимпиады, при этом в определенных кругах общества, принято взахлёб ругать отечественное образование.

    Тем не менее, проблема сохранение выкованных кадров остаётся, причем с этой проблемой сталкивается далеко не только Россия, но и многие другие страны, включая страны Евросоюза. США, с их дерьмовыми школами, обеспечивают свой научный потенциал за счёт переманивании лучших готовых кадров со всего мира, причем этот процесс у них превосходно отлажен за десятилетия.

    Старый анекдот:

    Что такое американский университет?

    Это место, где русские профессора учат китайских студентов.

    #1148672
    • Николай Южаков
      09.08.1911:24:17

      Верно подмечено, наши студенты постоянно выигрывают научные олимпиады, при этом в определенных кругах общества, принято взахлёб ругать отечественное образование.

      Я даже знаю эти круги, прежде всего в «вышке» любят подчеркивать свою обособленность от «отсталого» обычного образования, типа у них «мировой» уровень, а не как в России. Причем это как-то у них уживается с прославлением самых провальных экономических реформ в истории, и «экономиста» вроде Гайдара, которого в мире звали только помогать Ирак сразу после военной оккупации.

      Еще в Сколково огородились частоколом от постсоветского образования.

      Насчет олимпиад, у высшего образования совсем другая задача, не победа на олимпиадах, а в том чтобы дать знания для работы, и на верхних ступеньках для научной деятельности. Оценивать соответственно его нужно по результатам трудоустройства, особенно за границей, количеству и качеству научных работ. Результаты по олимпиадам указывают лишь на то, что в России есть много талантов, кто бы сомневался, и то что есть система подготовки конкретно к олимпиадам, которая не с сверху и не с низу для образования, а вообще где-то сбоку, по отдельности.

      Отредактировано: Николай Южаков~11:26 09.08.19
      #1148779
  • Леонид Фетисов Леонид Фетисов
    08.08.1923:54:27

    Олимпиадные достижения это замечательно. И ребята и их учителя молодцы. Но все-таки не стоит оценивать качество образования по выпускникам нескольких как я понимаю элитных учебных заведений с большими традициями. Все-таки уровень образования определяется по уровню среднего выпускника либо даже по худшим. И их надо подтягивать. Не забывая конечно про лучших.

    #1148714
    • Андрей Тихоновский Андрей Тихоновский
      09.08.1907:07:42

      Нет никакого смысла в ориентации на «подтягивание» дубов, перекатывающихся с тройки на двойку. Если в современных условиях вседоступности огромного количества информации (когда, при должном усердии учащегося, школа в привычном виде вообще не нужна, и талантливым детям в ней банально скучно) персонаж не может или не хочет освоить простейшую школьную программу — это уже всё, финиш. И тратить на таких время — это отнимать его у нормальных учеников, вынужденных вместо усвоения новых данных смотреть, как учитель занимается мартышкиным трудом, по половине урока вдалбливая таким обладателям древесины головного мозга, что дважды два — это не пять и не восемь. Что, соответственно, интереса к уроку не добавляет ни у нормальных учеников, ни у учителя, которого это самого глубоко задолбало, но сделать он ничего не может. В этом случае — только справка об окончании школы в девятом классе и привет свободная касса.

      #1148731
    • Нет аватара ДЗ-98
      09.08.1910:37:35

      «Все-таки уровень образования определяется по уровню среднего выпускника либо даже по худшим."

      Интересная логика. Ну тогда и советское образование оценивайте по дуболомам со справками после школы.

      #1148768
      • Нет аватара Rash
        09.08.1912:52:59

        Правильно Леонид Фетисов пишет. По средней школе знаю. Основная работа идет с троечниками. Отличники — это для души педагога.

        #1148796
        • Нет аватара ДЗ-98
          09.08.1913:35:35

          Речь об уровне образования, а не о вашей тонкой конституции.

          #1148800
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