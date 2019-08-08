Ох это ужасное российское образование

Согласно предварительным результатам, российская сборная заняла первое место по медальному зачету Международной олимпиады по информатике, завоевав четыре золотые медали на 31-й Международной олимпиаде школьников по информатике IOI-2019 (International Olympiad in Informatics), которая проходит с 4 по 11 августа 2019 года в Баку.

«Очередная победа российской сборной на Международной олимпиаде по информатике — это не просто успех ребят и их тренеров, заслуги которых в этом году вновь трудно переоценить. Это наглядная демонстрация сложившейся в России системы обучения и подготовки в области программирования, в сфере информационных технологий», — цитирует представитель Министерства просвещения.

По ее словам, профильные занятия и уроки по всей стране проходят уже с первых классов, что позволяет школьникам раскрыть свой талант с самых юных лет.

Победителями стали ученик 11-го класса лицея имени Н. И. Лобачевского при Казанском федеральном университете Ильдар Гайнуллин, выпускник Президентского физико-математического лицея № 239 в Санкт-Петербурге Александр Морозов, выпускник Специализированного учебно-научного центра МГУ Владимир Романов, ученик 10-го класса московской школы «Интеллектуал» Егор Лифарь. Согласно предварительным результатам завершающего второго тура из открытой таблицы, российская сборная заняла первое место по медальному зачету, опередив 87 стран.

Российские школьники второй год проходили отбор и подготовку на базе Московского физико-технического института. Для определения итогового состава национальной сборной ребята участвовали в четырех отборочных турах и в Азиатской-Тихоокеанской олимпиаде по информатике (APIO-2019).