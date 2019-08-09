Концерн «Калашников» представил электромобиль для такси

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На проходящем в Москве VII Международном евразийском форуме «Такси» (МЕФТ) Группа Компаний «Калашников» представила электромобиль UV-4 для рынка таксомоторных перевозок. Образец электромобиля показан в рамках выставочной экспозиции новейших образцов специализированных автомобилей для такси.

Электромобиль UV-4 отличается высокой плавностью хода и низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии. Прост в использовании и требует минимального техобслуживания. Предназначен для предприятий, по территориям которых нужно передвигаться на значительные расстояния, а также для каршеринговых компаний.

Мощность машины — до 50 кВт. Максимальная скорость, которую способен развить UV-4 — 80 км/ч. Запас хода — до 150 км. Электромобиль весит 650 кг. Его длина 3,4м, ширина — 1,5м. Высота — 1,7м.