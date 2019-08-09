Сухогруз «Пола Гали» спущен на воду
ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» ещё 1 апреля спустило на воду сухогруз «Пола Гали», предназначенный для судоходной компании «Пола Райз». Это уже 3-й сухогруз проекта RSD59, построенный в Шлиссельбурге.
Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина), судно предназначено для морской и смешанной (река-море) перевозки генеральных и навалочных грузов, включая металл, лес, уголь, зерно, а также крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Сухогруз имеет длинный трюм длиной 77,3 м для перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов, а корпус судна имеет максимально возможные для Волго‑Донского судоходного канала габариты.
Технические характеристики:
Дедвейт (в море / в реке) — 8144 / 5320 т.
Главные размерения: длина — 140.88 м, ширина — 16.98 м, осадка — 4.7 / 3.6 м.
Количество трюмов: 2
Объём трюмов: 11292 м³
Скорость хода: 10 узлов
Автономность: 20 суток
Экипаж: 11 человек
Читайте также...
- Строительство сухогрузов проекта RSD59 на Невском судостроительно-судоремонтном заводе
- Невский ССЗ заложил четвертый сухогруз проекта RSD59
- Невский ССЗ продолжает строительство серии сухогрузов проекта RSD59
09.08.1918:32:01