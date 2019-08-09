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Фотофакты

Сухогруз «Пола Гали» спущен на воду

 © Фото с сайта meb.com.ua © Фото с сайта meb.com.ua

ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» ещё 1 апреля спустило на воду сухогруз «Пола Гали», предназначенный для судоходной компании «Пола Райз». Это уже 3-й сухогруз проекта RSD59, построенный в Шлиссельбурге.

Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина), судно предназначено для морской и смешанной (река-море) перевозки генеральных и навалочных грузов, включая металл, лес, уголь, зерно, а также крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Сухогруз имеет длинный трюм длиной 77,3 м для перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов, а корпус судна имеет максимально возможные для Волго‑Донского судоходного канала габариты.

Технические характеристики:

Дедвейт (в море / в реке) — 8144 / 5320 т.

Главные размерения: длина — 140.88 м, ширина — 16.98 м, осадка — 4.7 / 3.6 м.

Количество трюмов: 2

Объём трюмов: 11292 м³

Скорость хода: 10 узлов

Автономность: 20 суток

Экипаж: 11 человек

Невский судостроительно-судоремонтный завод, Ленинградская область, сухогруз, RSD59
  • Нет аватара g1v2
    09.08.1918:32:01

    Кстати Пола — что означает в данном случае? Это по смыслу явно не речка и не часть одежды. Видимо имя или титулование?

    #1148862
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