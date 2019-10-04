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Производство

Начат выпуск «УАЗ-Патриота» с АКПП

 © s2.usedcars.ru

С 1 октября начались продажи нового УАЗ «Патриот» в версии с АКПП. Новинка представлена в четырех различных комплектациях. Цена на новинки стартует с отметки в 1 030 000 рублей. Комплектаций четыре: Оптимум, Премиум, Статус и Edition I.

Как уже сообщалось на СуН, расположенный в Нижегородской области Заволжский моторный завод начал серийное производство двигателей ZMZ Pro, подготовленных к работе с «автоматами».

Инвестиции на усовершенствование производства превысили 100 миллионов рублей.

 © carsweek.ru

К 1 октября сделано 600 таких моторов, предназначенных для внедорожников «УАЗ Патриот», оснащённых АКПП. От других версий они отличаются улучшенной системой охлаждения, которая необходима для работы движка в паре с «автоматом»

ZMZ Pro — атмосферный 4-цилиндровый бензомотор объёмом в 2,7 л. Его мощность в бензиновой версии составляет 150 л. с., в газобензиновой — 147 л. с. До конца этого года ЗМЗ выпустит около 3 000 таких двигателей.

 © speedme.ru
Источник: https://usedcars.ru/articles/85525/

двигателестроение , УАЗ , Нижегородская область
  • 11
    Нет аватара Рыбак
    04.10.1923:25:07

    Прорыв!

    ждем полного привода у весты кросс.

    ну еще дизель в УАЗе

    Отредактировано: Рыбак~23:27 04.10.19
    #1163041
    • 0
      Алекс Разработчик Алекс Разработчик
      05.10.1918:56:26

      Читал, что у французов другие планы (я про Весту). В лучшем случае будет Дастер с кузовом а-ля Lada 4×4 Vision.

      Что касается Patriot-а: читал, что внедрили систему окраски, которая, как утверждалось, резко должна была повысить коррозионную стойкость кузова. Кто-нибудь знает что-то об этом не из вторых рук? Поделитесь, плз.

      #1163188
  • 4
    Нет аватара Штехель
    05.10.1900:07:54

    ну что посмотрим сколько патриков продастся до нового года с АКПП. А то сколько нытья было что за дизель, что за акпп — мол как только так сразу куплю. Но сдается мне что спрос будет такой же как в свое время на дизельный патрик — то есть очень небольшой.

    #1163048
    • 6
      Сергей Котенко Сергей Котенко
      05.10.1900:15:27

      Ну так и цена немаленькая.

      #1163051
    • 5
      Нет аватара KICK78
      05.10.1907:20:17

      Сейчас начнётся новая песня, дорого, некачественно или еще что-то еще подобное.

      #1163077
      • 8
        Сергей Котенко Сергей Котенко
        05.10.1911:48:38

        Ну, а как без этого, жизнь пресной будет!    

        Как УАЗ не критикует, а жив курилка, развивается назло агрессору!

        #1163113
    • 1
      Нет аватара kim300
      05.10.1913:46:42

      Вопрос в том что не было нормального дизеля …они его сами сняли с производства (официально признав неудачным), если бы мотор был норм .его бы применяли и для других машин… военные любят однообразие, а нет … народ с начало стал их покупать .а потом как выяснилось что он нагрузку не держит то и перестали.

      А к коробке всегда были вопросы…, они ее ведь по сути только модернизировали…, новой не делали…

      Пробовали ивеко ставить вроде бы, но чет очень дорого выходило.

      Отредактировано: kim300~13:49 05.10.19
      #1163123
      • 1
        Нет аватара kim300
        05.10.1913:47:47

        Да и не дизельный движок это был, а переделанная бензинка… оттуда все проблемы и выросли, другие требования по нагрузкам и теплу.

        #1163124
        • 4
          Нет аватара Штехель
          05.10.1920:32:57

          ))) ржанул о переделке бензика. вы хоть устройство ДВС и ГБЦ в частности дизеля и бенза представляете. максимум что там могли применить это блок цилиндров все остальное там другое и уникальное. Колено с больших ходом, дизельные поршни, ГБЦ с двумя отвестиями под свечу накаливания и форсунку и полностью другой обвес. Насчет охлаждения — родного хватит с головой, дизеля меньше греются чем бензинки и работают на меньших оборотах. Так что все это сказки .

          Дизель был просто настоящим дизелем из 80х то есть тракторным - после бензинового, тем более инжового авто на такое говно только жлоб из экономии сядет. Покатайтесь на мерсах 124х с дизелями из тех лет — тот еще трешь. Найдите жлоба(или как сейчас принято называть ценителя. говна   ) на 124м — можете быть уверены там стоит тракторный дизель из 80х — на уазике был такой же трешь

          А проблемы могу предположить скорее всего были как обычно изза качества комплектухи сделанной тупо из говна и палок. Вообще тенденция развития Патрика и линейки УАЗ прослеживается очень четко и понятно, чем дальше уходят от отечественных запчастей которые ваяют говноделы — тем надежнее и приятнее становится автомобиль. А надо было всего лишь найти нормальные запчасти и заинсталисть их в авто. К примеру таже буханка 20ти летней давности и современная — это небо и земля. Отечественные производители запчастей и агрегатов часто не хотят вкладывать бабло в модернизацию и разработку новых запчастей, узлов и агрегатов, в итоге автопроизводитель просто меняет поставщика и берет качественный и недорогой импорт — если отследить качественный рост Патрика то это афигеть как очевидно.

          #1163209
  • Комментарий удален
    • 1
      Нет аватара alexaalekseev
      05.10.1916:29:52

      Слушай умник, а кто накручивает цену? А ты знаешь себестоимость машины? Нет?

      Для чего тогда этот наброс?

      #1163156
    • 5
      Jesse Pinkman Jesse Pinkman
      05.10.1917:11:23

      Назови плиз полноприводный сарай с такими же габаритами как у Патра, который можно приобрести за те же деньги? Естессн, не бу.

      #1163165
      • 0
        Нет аватара kim300
        05.10.1917:32:02

        Но согласитесь и живут другие сараи подольше…

        #1163168
        • 1
          Jesse Pinkman Jesse Pinkman
          05.10.1917:35:42

          Я тебя умоляю, почитай отзывы о Лендровере, у которого

          двигатели на дорогу вываливаются. Может быть только японцы

          более-менее до сих пор держат качество, но прошли те времена,

          когда ИНОМАРКА служила десятилетиями.

          #1163170
      • 1
        Нет аватара spartanec
        05.10.1920:08:47

        Jesse Pinkman, газель 4×4, с дизелем. Качество на порядок выше чем у УАЗа.

        У меня в автопарке 4 шт. Пробег разный от 80 до 150 тыс. Без особых проблем и крупных поломок. До этого были УАЗы. Так что есть с чем сравнить.

        #1163200
    • -9
      Нет аватара kim300
      05.10.1917:30:26

      У нас что меньше 100% это не бизнес и не маржа, а просто работа, бизнес когда накрутка 100 и более процентов

      #1163167
      • 3
        Нет аватара alexaalekseev
        05.10.1918:42:19

        Где «у нас»? Блин да даже у нефтянников прибыль не 100% приусловии, что не считать налоги.

        #1163184
  • Алексей Халаман Алексей Халаман
    06.10.1908:53:38

    На фото Патриот с МКПП. На машине с АКПП логотип УАЗа черный.

    #1163254
  • Нет аватара Мафусаил
    07.10.1916:29:49

    Внешний вид авто не современый! Китай сейчас делает очень привлекательные внешне тачки, по качеству пока не очем! УАЗ желаю вам не стоять на месте в дизайне!!!

    #1163528
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