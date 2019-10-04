Начат выпуск «УАЗ-Патриота» с АКПП
С 1 октября начались продажи нового УАЗ «Патриот» в версии с АКПП. Новинка представлена в четырех различных комплектациях. Цена на новинки стартует с отметки в 1 030 000 рублей. Комплектаций четыре: Оптимум, Премиум, Статус и Edition I.
Как уже сообщалось на СуН, расположенный в Нижегородской области Заволжский моторный завод начал серийное производство двигателей ZMZ Pro, подготовленных к работе с «автоматами».
Инвестиции на усовершенствование производства превысили 100 миллионов рублей.
К 1 октября сделано 600 таких моторов, предназначенных для внедорожников «УАЗ Патриот», оснащённых АКПП. От других версий они отличаются улучшенной системой охлаждения, которая необходима для работы движка в паре с «автоматом»
ZMZ Pro — атмосферный 4-цилиндровый бензомотор объёмом в 2,7 л. Его мощность в бензиновой версии составляет 150 л. с., в газобензиновой — 147 л. с. До конца этого года ЗМЗ выпустит около 3 000 таких двигателей.
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