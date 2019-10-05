В Омске открылся Центр лазерных технологий с оборудованием российского производства

© titan-omsk.ru

1 октября в Омске открылся Центр лазерных технологий (ООО «ЦЛТ»), оснащенный оборудованием для лазерной закалки сталей и сплавов. Новая технология термообработки деталей увеличивает срок их службы в 2-3 раза. Также новый метод обработки безопасен для человека и экологически чистый.

Лазерные комплексы для термоупрочнения сталей являются российской разработкой. Новый Центр — это стратегический проект ООО «ТермоЛазер» (г. Владимир) и ГК «Титан».

На уникальном для региона предприятии используется высокотехнологический лазерный комплекс для закалки сталей и сплавов. В сотрудничестве с Центром заинтересованы организации и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Услугами ЦЛТ по лазерной обработке деталей смогут воспользоваться организации и машиностроительные предприятия оборонно-промышленного комплекса региона. Также Центр будет оказывать инжиниринговые услуги по внедрению технологического процесса в производственные циклы.

© titan-omsk.ru

Как рассказал гендиректор ООО «ТермоЛазер» Дмитрий Чухланцев, лазерный комплекс в ЦЛТ способен обрабатывать самые сложные геометрические изделия и детали.

ООО «ТермоЛазер» (г. Владимир) — единственное в стране предприятие, реализующее подобные проекты. «ТермоЛазер» является резидентом технопарка «Сколково», имеет 4 патента на технологии и устройства, использующиеся при производстве ЛК-5 В. Сегодня владимирские лазерные комплексы приобретены для промышленных площадок Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Владимира и Омска. Два лазерных станка приобрел для своих нужд «Роскосмос».

© titan-omsk.ru