Добавить статью
Лого Сделано у нас
108
Новые заводы и цеха

В Омске открылся Центр лазерных технологий с оборудованием российского производства

 © titan-omsk.ru

1 октября в Омске открылся Центр лазерных технологий (ООО «ЦЛТ»), оснащенный оборудованием для лазерной закалки сталей и сплавов. Новая технология термообработки деталей увеличивает срок их службы в 2-3 раза. Также новый метод обработки безопасен для человека и экологически чистый.

Лазерные комплексы для термоупрочнения сталей являются российской разработкой. Новый Центр — это стратегический проект ООО «ТермоЛазер» (г. Владимир) и ГК «Титан».

На уникальном для региона предприятии используется высокотехнологический лазерный комплекс для закалки сталей и сплавов. В сотрудничестве с Центром заинтересованы организации и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Услугами ЦЛТ по лазерной обработке деталей смогут воспользоваться организации и машиностроительные предприятия оборонно-промышленного комплекса региона. Также Центр будет оказывать инжиниринговые услуги по внедрению технологического процесса в производственные циклы.

 © titan-omsk.ru

Как рассказал гендиректор ООО «ТермоЛазер» Дмитрий Чухланцев, лазерный комплекс в ЦЛТ способен обрабатывать самые сложные геометрические изделия и детали.

ООО «ТермоЛазер» (г. Владимир) — единственное в стране предприятие, реализующее подобные проекты. «ТермоЛазер» является резидентом технопарка «Сколково», имеет 4 патента на технологии и устройства, использующиеся при производстве ЛК-5 В. Сегодня владимирские лазерные комплексы приобретены для промышленных площадок Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Владимира и Омска. Два лазерных станка приобрел для своих нужд «Роскосмос».

 © titan-omsk.ru
Источник: http://omskregion.info/news/73874-v...otkrlsya_tsentr_lazernx_texnologiy/

Омская область, оборудование российского производства, Сколково
  • 0
    DKerr DKerr
    05.10.1916:45:25

    Только про «заместитель областного минпрома Игорь Лукьянов:» вроде не по правилам, а новость отличная    

    #1163160
  • 4
    Human RS Human RS
    05.10.1920:20:16

    В Омске открылся Центр лазерных технологий с оборудованием российского производства

    Лазерные комплексы для термоупрочнения сталей являются российской разработкой. Новый Центр — это стратегический проект ООО «ТермоЛазер» (г. Владимир) и ГК «Титан».

    Давно уже подметил, что похоже лет через 15-20 мы придем к практически автономной и вполне самодостаточной экономике, только не закрытой по дурному примеру СССР, а воспринимающей все инновации и ведущей конкурентную борьбу на мировых экспортных рынках. Хорошая перспектива.

    Отредактировано: Human RS~21:59 05.10.19
    #1163206
    • Нет аватара siberia2012
      07.10.1905:40:16

      Весьма странное утверждение. Я бы сказал наивное. Как будто Союз был инициатором «Железного занавеса». Эту политику продвигал запад, а озвучил товарищ Черчиль. Или может Союз не пользовался западными технологиями? Тоже глупость. Индустриализация при Сталине с обилием и спецов и лицензий американских, немецких, итальянских и др. Пресловутый автоваз, читай фиат и т. д., и т. п. Почитайте доклад Андропова в 83 году на съезде. Он говорит, что у нас в импорте перекос в сторону ширпотреба, вместо закупки технологий (ничего не напоминает?). Не так глупо было руководство. А уж на уровне министерства сильно профессиональней.

      Так вот, я о том, что изоляция России, это не наше желание и стремление, в изоляции мы были практически во все времена, со времён Ивана Грозного (то есть со времён собственно создания единого государства, а вернее со времён Ивана 3). И сейчас мы в изоляции которая усиливается постепенно, что выливается в запрет продажи тех же технологий. Яркий пример, запрет продажи технологий бурения на шельфе. Или запрет поставок импортных комплектующих для ГАЗа.

      Полностью автономными в технологиях мы вряд ли когда-либо будет, как и любая страна, впрочем. У России, в отличии от СССР, сейчас есть ещё несколько серьёзных экономических центров, с которыми можно сотрудничать и обмениваться технологиями, кроме запада. Это конечно же Китай, в первую очередь. Ну и Азия в принципе. А вот недостаток, это потеря своих традиционных рынков Восточной Европы, особенно Украины, и части Средней Азии.

      Отредактировано: siberia2012~05:45 07.10.19
      #1163383
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,