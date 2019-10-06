Военные в Поволжье получили еще один радиолокационный комплекс «Небо-М»

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На вооружение подразделений противовоздушной обороны в Поволжье поставлен еще один многоэлементный межвидовой радиолокационный комплекс (РЛК) «Небо-М». Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Эффективная дальность определения гиперзвуковых, баллистических и аэродинамических объектов у «Небо-М» достигает 1800 км, а высота — 1200 км. Комплекс способен проводить анализ информации и передавать собранные данные в боевые подразделения противовоздушной обороны.

В режиме кругового обзора комплекс обеспечивает работу на дальности от 10 до 600 км и на высотах до 600 км. Одновременно сопровождается до 200 трасс целей с радиальными скоростями до 18000 км/ч.В комплексе использованы средства обнаружения со значительными зонами обнаружения малоразмерных и малозаметных целей, в том числе выполненных по технологии «стелс».

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