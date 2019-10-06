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Армия и Флот

Военные в Поволжье получили еще один радиолокационный комплекс «Небо-М»

 © Фото из открытых источников

На вооружение подразделений противовоздушной обороны в Поволжье поставлен еще один многоэлементный межвидовой радиолокационный комплекс (РЛК) «Небо-М». Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Эффективная дальность определения гиперзвуковых, баллистических и аэродинамических объектов у «Небо-М» достигает 1800 км, а высота — 1200 км. Комплекс способен проводить анализ информации и передавать собранные данные в боевые подразделения противовоздушной обороны.

В режиме кругового обзора комплекс обеспечивает работу на дальности от 10 до 600 км и на высотах до 600 км. Одновременно сопровождается до 200 трасс целей с радиальными скоростями до 18000 км/ч.В комплексе использованы средства обнаружения со значительными зонами обнаружения малоразмерных и малозаметных целей, в том числе выполненных по технологии «стелс».

https://xn--b1a...%D0%B2%D0%BE12/

Источник: https://structure.mil.ru/structure/...re/news/more.htm?id=12248327@egNews

Министерство обороны, ЦВО, ПВО, Небо-М
  • Нет аватара MusclePump
    06.10.1908:35:25

    1800 км, а высота — 1200 км

    вроде здесь косяк.

    #1163253
    • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
      06.10.1912:40:25

      Высота полёта объекта в космосе ( МБР ) как раз такого порядка. Так что никакого косяка нет.

      #1163263
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