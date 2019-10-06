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Производство

В России освоили производство новых моделей станков

 © stankomach.com

Как сообщила пресс-служба АО «СтанкоМашКомплекс» в июле 2019 года, российский производитель станков с ЧПУ (Тверской станкостроительный завод) разработал новую модель фрезерных центров ФС160МФ4 массой 12,5 тонн (ранее сайт «Сделано у нас» сообщал о новых моделях станков СтанкоМашКомплекса), партию которую изготовил и отправил в адрес новгородского машиностроительного предприятия.

Новая модель с ЧПУ Siemens 828 предназначена для для высокопроизводительной обработки крупногабаритных деталей весом до 3000 кг.

 © stankomach.com

Также в сентябре 2019 года пресс-служба АО «СтанкоМашКомплекс» сообщила, что Тверской станкостроительный завод запустил производство новой модели модификации токарного станка ТС1640Ф3 с ЧПУ с увеличенным расстоянием между центрами до 3000 и 4000 мм (ранее выпускались модели ТС1625Ф3 и ТС1640Ф3/1500 с РМЦ 1000 и 1500 мм соответственно), который предназначен для черновой и чистовой обработки крупногабаритных деталей из чугуна, цветных металлов и стали.

Также в июле 2019 года пресс-служба АО «СтанкоМашКомплекс» сообщила о выпуске обновленной модели компактного токарного станка ТС16А16Ф3 (модель отгружается заказчикам с 2018 года) с улучшенными техническими характеристиками, в которой для удобства работы оператора стойка с ЧПУ была перенесена с правой на левую сторону; для увеличения количества режущего инструмента была установлена линейная резцедержка; для увеличения скорости перемещений до (16 000 мм/мин), увеличен возможный диаметр обработки, а также установлена телескопическая защита направляющих.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/2LLRQX-HRlE
Источник: https://stankomach.com/novosti/

СтанкоМашКомплекс, Тверской станкостроительный завод, станкостроение
  • Нет аватара termometrix
    06.10.1923:44:16

    ЧПУ Siemens 828

    А готовые наши ЧПУ не внедряем.

    Отредактировано: termometrix~08:11 07.10.19
    #1163363
    • Нет аватара Zzepp
      07.10.1911:25:42

      Вот и я не понимаю.

      Есть же вроде «Балт-систем» (хотя у него, говорят, проблемы: МинПромТорг не выдаёт свидетельство о том, что это отечественный продукт, ибо процессор импортный).

      Может станки с Siemens ЧПУ проще потом продавать / внедрять, поскольку больше людей умеет с ними работать?

      #1163433
      • Нет аватара Захарка
        07.10.1912:34:36

        Есть уже ЧПУ на базе процессора «Байкал». Возможно, проблема в интеграции таких ЧПУ с соответствующим софтом.

        #1163457
        • Нет аватара Zzepp
          07.10.1914:58:29

          Есть уже ЧПУ на базе процессора «Байкал».

          Вот, кстати, да.

          Правда их, я помню, на какой-то выставке показали, но я не видел новостей о промышленном внедрении. В новостях навскидку вижу те же новости года от 2015.

          #1163493
        • Нет аватара termometrix
          07.10.1918:51:08

          Возможно, проблема в интеграции таких ЧПУ с соответствующим софтом.

          Это нормально западные производители не отдадут рынок систем управления именно для своей продукции.

          Отредактировано: termometrix~08:41 08.10.19
          #1163586
          • Нет аватара LAP17
            07.10.1923:19:02

            termometrix,

            вот и разрешите эту проблему — сделайте станки под ту технологию, которая уже есть на заводе, а не заставляйте завод покупать то, что он не сможет использовать.

            #1163668
        • sepheronx sepheronx
          07.10.1919:33:42

          It isn’t just Baikal. Elbrus 1C+ Is capable of doing all this plus more. So its another case of companies haveing little to no communication between each other and interoperability. Meaning companies like this are looking for cheap methods rather than Russian methods. Why use your own which may cost a bit more, when you can import?

          There should be heavy duty fines for companies who do this.

          #1163602
          • Нет аватара termometrix
            07.10.1921:57:14

            Absolutely agree!Another example of bad communication, poor collaboration and professional anarchy between russian companies.Thank for your support,brother!We are all very flattered here of your sincere attention on our huge problems in CNC industry!

            With best regards!

            Отредактировано: termometrix~00:19 08.10.19
            #1163640
          • Нет аватара LAP17
            07.10.1923:23:12

            sepheronx,

            It’s another case of a person who has no idea of manufacturing trying to enforce his incompetent advice on people who know what they are doing.

            Now many years of professional experience in manufacturing, and specifically, in chip-based equipment development do you have? I bet in all your life you have not even seen any such device!

            Отредактировано: LAP17~23:23 07.10.19
            #1163669
            • Нет аватара termometrix
              08.10.1900:11:58

              Now many years of professional experience in manufacturing

              And how many years of professional experience do you personally have in CNC machines development;maintenance and research in control process units of these kind of sysytem control devices,dear Mrs Inquistion? How many patents and useful models,topologigal schemes and so on you have created exactly in that kind of business?

              You are a quantum physicist by occupation,isn't so?

              What do you professionally understand on sysytem engineering in mechanical industry?!?

              Отредактировано: termometrix~08:31 08.10.19
              #1163700
              • Нет аватара LAP17
                08.10.1906:30:34

                termometrix,

                1. It’s rude to answer a question with another question.

                2. I have not given an advice on CNC machines and such, and have not criticized professionals for what they introduced/developed, precisely because I am nit a professional.

                3. Thus, re-address your questions to yourself and your criticizing unprofessional «brother» above.

                #1163737
                • Нет аватара termometrix
                  08.10.1908:46:30

                  Thus, re-address your questions to yourself and your criticizing unprofessional «brother» above.

                  Who told you he is unrofessional,your CIA curators?

                  Отредактировано: termometrix~08:46 08.10.19
                  #1163749
                  • Нет аватара LAP17
                    09.10.1902:12:52

                    termometrix,

                    No, I learned about that from your other brother, commie-idiot Ziuganov.

                    Thanks for your «very informative and polite» conversation. Do not bother to reply.

                    #1163972
        • Нет аватара termometrix
          08.10.1908:51:05

          Есть уже ЧПУ на базе процессора «Байкал».

          А вообще есть серийное производство этого ЧПУ? Запустили?

          Отредактировано: termometrix~09:28 08.10.19
          #1163752
          • Нет аватара Захарка
            08.10.1910:06:42

            Честно — без понятия.

            #1163759
            • Нет аватара termometrix
              08.10.1922:14:42

              Скорее ничего не запустили.Лишь госоподин Мантуров сфотографировался перед ним…вот и все."Видите ли и мы можем производить",а где серийное производство? В тюрьму…

              #1163935
        • Нет аватара termometrix
          08.10.1922:17:33

          проблема в интеграции

          И это в стране где живут лучшие программисты мира,"великолепная коодринация по импортозамещению".

          #1163937
      • Нет аватара LAP17
        07.10.1923:17:12

        Zzepp,

        А может, станки Балт-систем несовместимы с имеющимися технологиями, а?

        #1163667
    • Нет аватара LAP17
      07.10.1923:15:21

      termometrix,

      1) откуда дровишки? Сссылки, пожалуйста, на невнедрение готового своего.

      2) И под что именно готовы те ваши станки, о которых вы пишете? Под технологии СССР 80-х годов?

      #1163664
      • Нет аватара termometrix
        08.10.1900:35:06

        Понос начался.

        И под что именно готовы те ваши станки, о которых вы пишете? Под технологии СССР 80-х годов?

        Весьма неплохие ЧПУ были советские между впрочем.Тот самый СССР,который вас изучил совершенно бесплатно,сделал из вас просвещенного и высокобразованного человека,гражданин мира,и которого вы сегодня совершенно непонятно почему-то постоянно ругаете.Надоело же…

        Отредактировано: termometrix~00:48 08.10.19
        #1163704
        • Нет аватара LAP17
          08.10.1906:45:40

          termometrix,

          1. У вас начался понос? Обратитесь к врачу, а не оповещайте об этом весь интернет.

          2. В СССР ничего бесплатного не было, т.к. работали мы все тоже бесплатно и жили бесквартирно (я, например, купила квартиру только заработав в США, а до того мучились с мужем, снимая у частников квартиры 15 лет, оба будучи уже известными учеными), и беспенсионно (пенсия колхозников в 174 г — 20 !!! рублей, моя бабушка получала, проработав в колхозе в СССР 50 лет).

          3. ВЫ НЕ ЖИЛИ В СССР, поэтому не надо рассказывать тем, кто пережил СССР о том, о чем вы не имеете представления.

          #1163740
      • Нет аватара termometrix
        08.10.1922:11:49

        готовы те ваши станки, о которых вы пишете

        Не станки,а ЧПУ,адекватная мадам.И они уверяю вас они не из 80-х годов.А что касается новых «наших» станков,то статья именно об этом,нов вы опятно «внимательно» читаете.

        Отредактировано: termometrix~22:12 08.10.19
        #1163933
        • Нет аватара LAP17
          09.10.1902:09:20

          termometrix,

          1. ЧПУ означает Числовое Програмное Управление, чтобы вы хотя бы понимали, о чем идет речь. Т. е., само по себе ЧПУ может иметь отношение к чему угодно, не обязательно к станкам.

          2. Поэтому для таких, как вы, кто не отличает станок с ЧПУ от самого ЧПУ, я и подчеркнула, что речь шла о станках (с ЧПУ). А вы что, уже забыли, о чем были ваши посты?

          3. Вам надо лечиться, чтобы (1) не бросаться в бессильной ярости на факты, которые опровергают ваши детские фантазии об СССР как рае земном, (2) не бросаться на людей, которые много опытнее, эрудированнее и умнее вас, и поэтому точка зрения которых не совпадает с вашей.

          4. Постарайтесь мне не отвечать, т.к. для меня переписка с вами — просто убийство времени, которого у меня нет, да и остальным людям оскорбления, льющиеся рекой из ваших постов, демонстрация агрессии и отсутствия навыков логического мышления тоже не интересны.

          #1163971
    • Нет аватара sergelec
      07.10.1923:27:23

      Если продукция Сименс на порядок качественнее и точнее нашей, почему её не использовать?! По вашему, нужно ждать, пока сами сможем сделать схожее по качеству изделие? Глупо. Многое мы ещё долго не научимся делать как например, германцы. И в этом ничего странного нет. Во времена СССР мы далеко не все оборудование сами выпускали.

      #1163673
      • Нет аватара termometrix
        08.10.1900:32:48

        Глупости.Традиционные оправдалки.Китайцы покороили мир и сегоня они экономика номер один в мире именно потому что производят «самыу лучшие и качественные изделия»,ли?Не смешите мои тапочки.Перестройки совместимости в ЧПУ Балстистем всегда можно провести,если они действительно необходимы.

        Отредактировано: termometrix~01:51 08.10.19
        #1163703
  • Нет аватара Мафусаил
    07.10.1912:28:35

    Цех жесть

    #1163456
    • Нет аватара LAP17
      07.10.1923:35:10

      Мафусаил,

      да, классно станочек работает. Вот еще бы робота туда вместо человека в первых кадрах …

      #1163679
    • S G S G
      08.10.1908:19:11

      С цехами беда. Мало кто заморачивается даже с покраской этих старых производственных помещений. В каждой 2-й новости про производство такой контраст между изделием и обстановкой.

      #1163744
  • Нет аватара LAP17
    07.10.1923:31:21

    Молодцы, «СтанкоМашКомплекс»! Станкостроение — это всегдашняя проблема, СССР ее так никогда и не решил, и она по наследству перешла к РФ. Надеюсь, что вместе с партнерами, и станкостроение в РФ со временем удастся поднять.

    Если завод использует чужие и дорогие станки, то либо нет наших, совместимых с технологией и остальным парком завода, либо это было условием при покупке западных технологий, которые пришлось купить, т.к. и технологий в СССР/РФ своих практически не было (тем более, современных). То, что в РИ/СССР/РФ своего станкостроения никогда не было — общеизвестная истина, т. е., базы у РФ нет.

    Отредактировано: LAP17~23:35 07.10.19
    #1163675
    • Нет аватара termometrix
      08.10.1900:45:31

      Бред феерический.Абсолютные глупости.Интересно как выжил и построил самую мощную индустрию в мире за 75 лет!В натуральных объемах продукции мы превосходили США.Факт!

      То, что в РИ/СССР/РФ своего станкостроения никогда не было — общеизвестная истина, т. е., базы у РФ нет.

      Боже Господи какие глупости.Гайдар и гайдорвские олигофрены нервно курят в сторонке.Они под такими лозунгами разрушали нашу страну и вы не исключение.

      -------------------------------------------

      "Карусель" для Hitachi: циклопические станки СССР для гигантских деталей и издеий оценили даже в Японии

      Источник: https://fishki....-v-japonii.html © Fishki.net

       © cdn.fishki.net

       © mirprom.ru

       © bse.sci-lib.com

      Отредактировано: termometrix~00:51 08.10.19
      #1163707
      • Нет аватара LAP17
        08.10.1906:39:35

        termometrix,

        бред феерический постите вы, т.к. не имеете представления о промышленности вообще, и о станкостроении в СССР, в частности.

        К вашему сведению, например, на ваших фото — практически единственные станки, которые производились в СССР (именно потому, что для огромных деталей — никтто сырье в СССР не экономил, в отличие от запада, там технологии были на порядок более продвинутыми). Предлагаю посмотреть, например, на СССР-овские заводы по выпуску бытовухи и любых машин, и найти там советские станки с ЧПУ.

        #1163739
      • Нет аватара sergelec
        08.10.1908:50:00

        Вы хоть в курсе, что до ВОВ мы были вынуждены закупить станки для производства орудийных стволов? В Германии, кстати. А во время войны приобрели у американцев две линии по производству цокольных радиоламп. Своих технологий не было. В курсе, что почти всё оборудование для полиграфии ( печатные и переплетные машины) в СССР были немецкого производства? В курсе, что мы даже автомобильный завод купили целиком, чтобы и производить необходимое и технологии получить?

        #1163751
        • Нет аватара termometrix
          08.10.1922:08:00

          В курсе.Но нащи НИИ и заводы быстро освоили производство промышленной продукции,не только станки,а потом быстро развили оригинальное станкостроение и машиностроение.А сегодня только покупаем,в том числе готовые решения.

          И ходовая часть Т-34 не советское изобретение,однако потом…

          #1163930
          • Нет аватара sergelec
            08.10.1922:10:42

            И что вы торопитесь ?! Нынешние технологии на порядок сложнее предыдущих. Поэтому мы также как и раньше приобретаем не только оборудование, но и знания. Терпение.

            #1163931
  • Комментарий удален
  • Нет аватара termometrix
    08.10.1901:06:00

    ЧПУ Т-платформы отечественное

     © ic.pics.livejournal.com

    Всеволода Опанасенко, основателя компании «Т-Платформы» арестовали еще в марте. Обвиняют в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями.

    Российский Стивен Джобс посадили в тюрьму    

    Вообще всю судебную систему России надо искоренить,она жутко неэффективна и сделать нормальную судебную реформу.

    С 2016 по 2018 годы его компания поставила МВД по госконтракту 9 348 автоматизированных рабочих мест на базе отечественного процессора «Байкал Т-1». Проще говоря, компьютеров, которые должны были использоваться для приема экзаменов у начинающих водителей в ГИБДД.

    Но следствие обвинило Опанасенко в том, что эти компьютеры не соответствуют техническому заданию. В основу обвинения положило заключение никому не известного эксперта ?!?, который протестировал два компьютера из девяти с половиной тысяч. Защита Опанасенко привлекла для экспертизы !!! Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ, Институт программных систем РАН и ФГУП «НИИ радиоизмерительных приборов». Все в один голос подтвердили — поставленная техника заданию соответствует. Но эти выводы следствие проигнорировало. И выдвинуло обвинение: Опанасенко подстрекал сотрудника МВД, отвечавшего за закупки, а тот, в свою очередь, злоупотребил должностными полномочиями.

    Сразу после ареста Опанасенко сдал свой загранпаспорт. Представил в суд ходатайства от Минэкономразвития и Минпромторга, от нескольких академиков РАН. Предложил залог в 20 млн рублей. Все документы по делу находятся в системе МВД, и Опанасенко ну никак не может получить к ним доступ и как-то скрыть от следствия.

    И это не считая того, что по закону — к нему, как предпринимателю, вообще не должны применять меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Кстати, прокурор на суде не согласился со следователем и настаивал на домашнем аресте.

    Отредактировано: termometrix~01:39 08.10.19
    #1163710
  • Нет аватара termometrix
    08.10.1909:25:39

    Вредный «ура-патриотизм»,один из рецептов ЦРУ по борьбе с Россией.Назвать черное белым.

    «Все прекрасно,все замечательно».

    Таким образом идеологические диверсанты воспитывают чувство бескритичности и прецизного мышления у собеседников,типичная црушная фабрика для производства иллюзорных миров.В США пропаганда и манипулирование сознания людей это целая наука,основнная на научном методе.

    Отредактировано: termometrix~09:27 08.10.19
    #1163756
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