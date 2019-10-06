В России освоили производство новых моделей станков
Как сообщила пресс-служба АО «СтанкоМашКомплекс» в июле 2019 года, российский производитель станков с ЧПУ (Тверской станкостроительный завод) разработал новую модель фрезерных центров ФС160МФ4 массой 12,5 тонн (ранее сайт «Сделано у нас» сообщал о новых моделях станков СтанкоМашКомплекса), партию которую изготовил и отправил в адрес новгородского машиностроительного предприятия.
Новая модель с ЧПУ Siemens 828 предназначена для для высокопроизводительной обработки крупногабаритных деталей весом до 3000 кг.
Также в сентябре 2019 года пресс-служба АО «СтанкоМашКомплекс» сообщила, что Тверской станкостроительный завод запустил производство новой модели модификации токарного станка ТС1640Ф3 с ЧПУ с увеличенным расстоянием между центрами до 3000 и 4000 мм (ранее выпускались модели ТС1625Ф3 и ТС1640Ф3/1500 с РМЦ 1000 и 1500 мм соответственно), который предназначен для черновой и чистовой обработки крупногабаритных деталей из чугуна, цветных металлов и стали.
Также в июле 2019 года пресс-служба АО «СтанкоМашКомплекс» сообщила о выпуске обновленной модели компактного токарного станка ТС16А16Ф3 (модель отгружается заказчикам с 2018 года) с улучшенными техническими характеристиками, в которой для удобства работы оператора стойка с ЧПУ была перенесена с правой на левую сторону; для увеличения количества режущего инструмента была установлена линейная резцедержка; для увеличения скорости перемещений до (16 000 мм/мин), увеличен возможный диаметр обработки, а также установлена телескопическая защита направляющих.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/2LLRQX-HRlE
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