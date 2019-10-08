Открыт новый корпус Тульской областной детской клинической больницы
В областном центре завершилось строительство палатно-боксированного корпуса Тульской областной детской клинической больницы (ТОДКБ). 8 октября он передан в распоряжение медиков.
Это первый столь масштабный объект здравоохранения, построенный в Тульской области за последние 10 лет. Второй корпус строители планируют сдать в ноябре. Кроме того, идет строительство нового здания областного перинатального центра.
Новый корпус оснащен новейшим рентгеновским, ультразвуковым и другим современным оборудованием. Есть три инфекционных отделения на 90 коек, отдельное реанимационное отделение. Все палаты боксированные, из расчета на одного ребенка с родителем. Медицинский персонал подобран, лекарственные препараты и расходные материалы закуплены.
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08.10.1920:54:19