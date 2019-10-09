LADA Vesta получила автоматическую трансмиссию

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LADA запускает производство автомобилей LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией. Новая версия автомобиля является частью стратегии Бренда по расширению модельного ряда и повышает комфорт водителя и пассажиров.

Бесступенчатая трансмиссия японской марки Jatco широко применяется на автомобилях Альянса Renault-Nissan, а с июля 2019 года предлагается покупателям на LADA XRAY Cross. Основная особенность автоматической трансмиссии в том, что, помимо клиноременной передачи с мощным стальным ремнём, здесь работает двухступенчатый редукторный сектор. Это решение позволило сделать агрегат компактнее и на 13% легче, чем предыдущие образцы. Такая конструкция повышает тяговые характеристики и при этом не боится морозов, пробуксовок и тяжелых нагрузок, а, кроме того, при уверенном ускорении обеспечивает высокий акустический комфорт и топливную экономичность.

Совместно с автоматической трансмиссией на LADA Vesta впервые установлен 113-сильный двигатель Альянса HR-16. В процессе адаптации трансмиссии для использования на LADA Vesta были разработаны новые калибровки силового агрегата, применена оригинальная система выпуска, новые привода колес, модернизированные опоры силового агрегата. Комплекс инженерных решений позволил сохранить массу автомобиля и дорожный просвет: 178 мм у базовых версий и 203 мм у модификаций Cross. Модели семейства LADA Vesta с данным типом трансмиссии прошли полный цикл испытаний. 39 автомобилей приняли участие в дорожных тестах в суммарном объеме 1 млн километров, а также в лабораторных и климатических испытаниях: в Сургуте — при температуре минус 47 градусов Цельсия и в Тамани при +40С.

Новую коробку передач, существенно повышающую комфорт вождения, получат следующие автомобили семейства: седан и седан Cross, SW и SW Cross. С выходом новой модели в цветовой гамме LADA Vesta появится новый синий цвет ''Дайвинг''. Подробная информация о ценах и комплектациях модельного ряда Vesta с автоматической трансмиссией будет опубликована позднее.