Новокуйбышевский НПЗ приступил к опытной эксплуатации новой установки по производству авиатоплива
Новокуйбышевский НПЗ, входящий в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», приступил к опытной эксплуатации новой установки по производству реактивного топлива марки РТ.
Новая установка является одним из ключевых объектов комплекса гидрокрекинга, строительство которого ведется в рамках программы НК «Роснефть» по модернизации нефтеперерабатывающих мощностей. Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей позволит получать товарное топливо марки РТ в объёме более 1 млн тонн в год.
Новая установка оснащена автоматизированной системой управления технологическим процессом и отвечает самым строгим требованиям обеспечения экологической и промышленной безопасности. Топливо для реактивных двигателей марки РТ будет производиться по технологии смешения керосиновой фракции с противоизносными компонентами, улучшающими эксплуатационные свойства топлива.
Авиационное топливо РТ, которое производится на Новокуйбышевском НПЗ, соответствует высшей категории качества, а также требованиям, предъявляемым к реактивному топливу. Оно подходит не только для гражданских воздушных судов, но и может использоваться во сверхзвуковых самолетах.
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