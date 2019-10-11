Компания «Токар» из Северной Осетии начала поставки сухих строительных смесей в Грецию

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НПП «Токар», производящая инновационные сухие строительные смеси, начала первые поставки продукции в Грецию. Это стало возможным благодаря работе Центра поддержки экспорта республики, созданного по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт, основной задачей которого является продвижение продукции, произведенной предпринимателями Северной Осетии, на внешние рынки.

Продукцией предприятия заинтересовался ряд строительных компаний Греции. Пробная партия смесей была использована при возведении одного из зданий государственных структур, что позволило сэкономить порядка 30% бюджетных средств. Этот факт и явился поводом к началу экспорта продукции за рубеж.

Компания является единственным в России промышленным производителем высокоэффективной полифункциональной добавки Д-5 к бетонам, растворам, сухим строительным смесям и цементам.

Бизнес-миссия предпринимателей Греции и Кипра в Северную Осетию впервые была организована Центром поддержки экспорта республики летом этого года. Более 40 участвовавших в международной конференции «Развитие торгово-экономического сотрудничества между Кавказом, Грецией и Кипром» во Владикавказе зарубежных бизнесменов определили для себя интересующие отрасли, в частности, строительство, сельское хозяйство, туризм. В конце сентября состоялся ответный визит североосетинских предпринимателей в эти страны.