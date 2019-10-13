В Челябинской области открылся спортивный комплекс «Экотайм»

© miasskiy.ru

12 октября в Миассе Челябинской области открыт многофункциональный спортивный комплекс «Экотайм».

На площади 4000 м2 разместились залы для занятий восточными единоборствами и мини футболом, волейболом, и баскетболом, танцами и фитнесом, йогой и акробатикой. Посетители «Экотайм» могут заниматься в тренажерном и батутном залах.

В спортивном комплексе уже идут тренировки спортсменов школы восточных единоборств «Боец», юных футболистов «Торпедо», футбольного клуба для дошкольников FootyKids, детского танцевального коллектива «Антарес» и школы чирлидинга.

© miasskiy.ru

© miasskiy.ru

© miasskiy.ru

© miasskiy.ru

А буквально через пару часов после официального открытия «Экотайм» уже работал в обычном режиме и десятки любителей фитнеса, йоги, кроссфита и не только начали занятия под руководством опытных тренеров.