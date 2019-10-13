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Спортивные объекты

В Челябинской области открылся спортивный комплекс «Экотайм»

 © miasskiy.ru

12 октября в Миассе Челябинской области открыт многофункциональный спортивный комплекс «Экотайм».

На площади 4000 м2 разместились залы для занятий восточными единоборствами и мини футболом, волейболом, и баскетболом, танцами и фитнесом, йогой и акробатикой. Посетители «Экотайм» могут заниматься в тренажерном и батутном залах.

В спортивном комплексе уже идут тренировки спортсменов школы восточных единоборств «Боец», юных футболистов «Торпедо», футбольного клуба для дошкольников FootyKids, детского танцевального коллектива «Антарес» и школы чирлидинга.

 © miasskiy.ru

 © miasskiy.ru

 © miasskiy.ru

 © miasskiy.ru

А буквально через пару часов после официального открытия «Экотайм» уже работал в обычном режиме и десятки любителей фитнеса, йоги, кроссфита и не только начали занятия под руководством опытных тренеров.
Источник: https://miasskiy.ru/20191012-v-mias...yj-sportivnyj-kompleks-ekotajm-foto

спортивные объекты , Челябинская область
  • Нет аватара Dimitriy2
    13.10.1921:24:05

    Ну и названьеце дали спорт комплексу

    #1164913
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