В России представлен первый ледовый комбайн отечественного производства «Форвард-МАКС»

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В сентябре 2019 года ООО «Форвард» из г. Пермь, являющееся разработчиком и производителем прицепных транспортных средств и специальной самоходной техники, представило новый ледовый комбайн с кузовом из композитных материалов «Форвард-МАКС» с четырехцелиндровым бензиновым двигателем производства ПАО «Заволжский моторный завод» ЗМЗ-409 (Евро4), мощностю 128 л.с (аналогичные двигатели устанавливаются в автомобили УАЗ Патриот и Хантер), разработанный совместно с нижегородскими компаниями «Фабрика композитов» и СТК «Ариадна».

Ледовый комбайн успешно прошел ресурсные испытания и доработку в 2018 году, готов к серийному производству, в 2019 был официально представлен публике и первые машины проходят обкатку в спортивных комплексах Нижегородской области.

По заявлению представителей компании «Форвард», аналогичных машин, предназначенных для восстановления гладкой поверхности льда на катках и аренах, в России не производится.

© forward52.ru

© forward52.ru

© forward52.ru

© forward52.ru

© forward52.ru