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Транспорт и логистика

Уралтрансмаш отправил на испытания новый трёхсекционный трамвай

 © www.muet-ufa.ru

10 октября из трамвайного цеха Уралтрансмаша в Западное депо ЕМУП «Гортранс» для тестирования отправлен инновационный полностью низкопольный трехсекционный вагон модели 71-418, представленный общественности на Международной выставке «ИННОПРОМ-2019». Вагону предстоит обкатка на территории депо, испытания с номинальной и максимальной нагрузкой в условиях городской сети пассажирских маршрутов.

Планируется, что уже до конца текущего года, пройдя весь необходимый цикл испытаний, трамвай будет запущен в серийное производство.

 © www.muet-ufa.ru
Источник: http://www.muet-ufa.ru/news/publika...ionnyy-tramvay-/?MONTH=10&YEAR=2019

Уралтрансмаш
  • Clausson Clausson
    15.10.1918:06:58

    А чего фотка с хвоста? Как-то непривычно, я уж было начал двери искать не с той стороны    

    #1165300
    • Константин Курсиков Константин Курсиков
      15.10.1918:21:49

      А трамвай такой бастрый и маневреный что корреспондент не успевал и бежал за ним.

      Пришлось ему фоткать ссзади.    

      #1165303
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