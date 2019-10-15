Уралтрансмаш отправил на испытания новый трёхсекционный трамвай

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10 октября из трамвайного цеха Уралтрансмаша в Западное депо ЕМУП «Гортранс» для тестирования отправлен инновационный полностью низкопольный трехсекционный вагон модели 71-418, представленный общественности на Международной выставке «ИННОПРОМ-2019». Вагону предстоит обкатка на территории депо, испытания с номинальной и максимальной нагрузкой в условиях городской сети пассажирских маршрутов.

Планируется, что уже до конца текущего года, пройдя весь необходимый цикл испытаний, трамвай будет запущен в серийное производство.

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